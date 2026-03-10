عاصفة سياسية في الكونجرس بسبب تصريحات نائب جمهوري ضد المسلمين

أثارت تصريحات أدلى بها النائب الجمهوري عن ولاية تينيسي آندي أوغلز موجة غضب داخل الكونجرس الأمريكي، بعدما قال إن «المسلمين لا ينتمون إلى المجتمع الأمريكي»، في موقف قوبل بانتقادات حادة من عدد من المشرعين.

ووصف زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز النائب الجمهوري بأنه «مهرج خبيث» و«كاذب مرضي»، في إشارة إلى تقارير تحدثت عن تضخيم سيرته الذاتية.

كما اعتبرت نائبة زعيم الأقلية الديمقراطية كاثرين كلارك أن هذه التصريحات «هراء مقرف لا يمثل المجتمع الأمريكي»، مضيفة أن الجمهوريين الذين يدعمونه «لا مكان لهم في الكونجرس».

بدورها دعت النائبة الديمقراطية ديبي دينجل أعضاء الحزب الجمهوري إلى إدانة هذه التصريحات فوراً، مؤكدة أنها «بعيدة تماماً عن الروح الأمريكية».

وفي المقابل، انتقد النائب الجمهوري الوسطي دون بيكون تصريحات أوغلز، مشيراً إلى أن الدستور الأمريكي ينص على عدم وجود أي اختبار ديني للمواطنة.

وردّ أوغلز لاحقاً بمنشور أشار فيه إلى حوادث إرهابية داخل الولايات المتحدة، متهماً الديمقراطيين بالتقصير في تمويل برامج مكافحة الإرهاب.

وتأتي هذه التصريحات بعد أسابيع من جدل مماثل أثاره النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا راندي فاين، إثر تصريحات اعتُبرت مسيئة للمسلمين، ما أعاد الجدل حول تصاعد الخطاب المعادي للإسلام في الساحة السياسية الأمريكية.