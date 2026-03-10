4 أشهر.. الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين بخصوص منحة الـ 400 جنيه

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة مازالت تتحمل جزء كبيرا من تكلفة الارتفاع في أسعار الطاقة، والمواطن لا يتحمل جميع الزيادة كما يعتقد البعض.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي، بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الحكومة مستعدة لمراجعة بعض القرارات مع انتهاء الظروف الاستثنائية الراهنة.

ولفت إلى أن الحكومة ستتخذ بعض القرارت منها تقديم منحة إضافية للأشخاص التي حصلت على منحة لمدة شهرين لمدة 400 جنيه، وأنه بعد الإعلان عن هذا المبلغ سيكون لـ شهرين، اليوم تم الاتفاق على أن يكون هناك إضافة لشهرين جدد أي سيكون المجمل 4 أشهر.

وأشار إلى أن الدولة ستتعامل بكل حزم مع الأشخاص الذين يفكرون في احتكار بعض السلع.