الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة ويتجاوز 4,700 دولار للأوقية

أ ش أ

سجلت أسعار الذهب قمة تاريخية جديدة خلال التداولات الآسيوية اليوم الثلاثاء، مدفوعة بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد المخاوف الجيوسياسية المرتبطة بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن جرينلاند.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.74% ليصل إلى 4,713.29 دولار للأوقية، كما صعدت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 0.5% إلى 4,701.96 دولار للأوقية.

ويأتي هذا الارتفاع بعد تزايد إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة، في وقت تراجعت فيه شهية المخاطرة نتيجة استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسة الخارجية الأمريكية.

وصعد ترامب مساعيه للسيطرة على جرينلاند التابعة للدنمارك، العضو في حلف شمال الأطلسي، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى بحث الرد بإجراءات مضادة.

وأدى ذلك أيضا إلى ضغوط على الدولار الأمريكي، ما وفر دعما إضافيا لأسعار المعادن.

ونقل محللون في بنك OCBC أن تزايد الطابع غير المتوقع للسياسة الخارجية الأمريكية قد يسهم في تقويض الثقة بالدولار، ويدفع المستثمرين إلى تنويع استثماراتهم بعيدا عنه، ما يعزز جاذبية المعادن الثمينة.

وفي سوق المعادن الأخرى، تراجعت الفضة الفورية بنسبة 0.1% إلى 94.2890 دولار للأوقية بعد أن سجلت مستوى قياسيا في الجلسة السابقة، فيما انخفض سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.6% إلى 2,361.47 دولار للأوقية.

كما انخفضت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.4% إلى 12,927.58 دولار للطن، لكنها بقيت قريبة من أعلى مستوياتها المسجلة مؤخرا.