موعد العشر الأواخر من رمضان وليلة القدر .. ودعاؤها المستجاب وهذه العبادات تدخلك الجنة
إخلاء مبان في دبي مارينا بعد سقوط شظايا اعتراض جوي على برج سكني
تشيلسي يتخطى عقبة ريكسام بصعوبة ويصعد إلى ربع النهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
في غياب رونالدو ومشاركة حجازي .. النصر يهزم نيوم في الوقت القاتل
بعد إخلاء سبيلها | سوزي الأردنية : سيبوني في حالي.. خسرت كل حاجة
الإمارات لحمها مر .. أحمد موسى يشيد برسالة بن زايد
أحمد موسى عن مشاركته في حفل إفطار أسر شهداء الجيش والشرطة: فخور جدا
اعتنق الإسلام .. الغيطي يعلن مفاجأة عن زوج ابنته مي
ضربات إيران .. أحمد موسى : لازم ردع أي حد ينشر بيانات أو فيديو مفبرك
البدوى‮ ‬: لا ‬بديل‭ ‬عن‭ ‬تنفيذ‭ ‬دعوة‭ ‬‬الرئيس‭ ‬السيسى‮‬‭ ‬بتأسيس‭ ‬جيش‭ ‬عربى‭ ‬موحد .. صور
لاريجاني: فشل مخطط أمريكي - إسرائيلي لتقسيم إيران وإشعال الفوضى
أحمد موسى: حان الوقت لوقوف العالم العربي على قلب رجل واحد في وجه مخططات أمريكا وإسرائيل وإيران
رياضة

عرض كبير للتأمين علي مركز المنتخبات الوطنية بأكتوبر

مركز المنتخبات الوطنية
مركز المنتخبات الوطنية
عبدالحكيم أبو علم

يدرس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم برئاسة هانى أبوريدة، العرض الرسمى الذى تلقاه أخيرا من أجل التأمين على مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، فى إطار إجراءات التأمين الشامل على مركز المنتخبات الوطنية.

وتلقى اتحاد كرة القدم عرضًا رسميًا لتأمين مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، فى إطار الإجراءات الرامية إلى توفير التأمين الشامل على المنشآت الرياضية التابعة للمركز.

وقامت شركات التأمين المتخصصة بإتمام عمليات التقييم الفنى والمالى لأصول المركز، وخلصت هذه التقديرات إلى تحديد القيمة السوقية للمنشآت والمعدات والمنقولات بنحو مليارى جنيه مصرى، مما يعكس قوة البنية التحتية وتجهيزات المركز المتطورة، والتى تسهم فى دعم منظومة كرة القدم الوطنية وتوفير بيئة مثالية للمنتخبات الوطنية المختلفة، وناقش أبوريدة وخالد الدرندلى، نائب رئيس اتحاد الكرة، العرض المقدم، لاتخاذ قرار بشأنه مع مجلس الإدارة.

فيما حددت رابطة الأندية المحترفة الخميس المقبل، موعداً لسحب قرعة الدور الثانى من عمر مسابقة الدورى العام الممتاز موسم 2025 – 2026، وذلك بأحد فنادق القاهرة فى حضور مندوبى الأندية. 

مركز المنتخبات الوطنية إتحاد الكره منتخب مصر اكتوبر مصر

تحذير.. أطعمة شائعة على السحور قد تسبب الحموضة في رمضان

تحولت من الأفضل إلى الأسوأ.. لاندو نوريس ينتقد تعديلات سيارات فورمولا 1

سوسن بدر: عمرو سعد وأحمد العوضي مكسرين الدنيا

طريقة عمل أم علي بالجلاش.. طعم لا يقاوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

