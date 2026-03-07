عرض كبير للتأمين علي مركز المنتخبات الوطنية بأكتوبر

يدرس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم برئاسة هانى أبوريدة، العرض الرسمى الذى تلقاه أخيرا من أجل التأمين على مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، فى إطار إجراءات التأمين الشامل على مركز المنتخبات الوطنية.

وتلقى اتحاد كرة القدم عرضًا رسميًا لتأمين مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، فى إطار الإجراءات الرامية إلى توفير التأمين الشامل على المنشآت الرياضية التابعة للمركز.

وقامت شركات التأمين المتخصصة بإتمام عمليات التقييم الفنى والمالى لأصول المركز، وخلصت هذه التقديرات إلى تحديد القيمة السوقية للمنشآت والمعدات والمنقولات بنحو مليارى جنيه مصرى، مما يعكس قوة البنية التحتية وتجهيزات المركز المتطورة، والتى تسهم فى دعم منظومة كرة القدم الوطنية وتوفير بيئة مثالية للمنتخبات الوطنية المختلفة، وناقش أبوريدة وخالد الدرندلى، نائب رئيس اتحاد الكرة، العرض المقدم، لاتخاذ قرار بشأنه مع مجلس الإدارة.

فيما حددت رابطة الأندية المحترفة الخميس المقبل، موعداً لسحب قرعة الدور الثانى من عمر مسابقة الدورى العام الممتاز موسم 2025 – 2026، وذلك بأحد فنادق القاهرة فى حضور مندوبى الأندية.