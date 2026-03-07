تشيلسي يتخطى عقبة ريكسام بصعوبة ويصعد إلى ربع النهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

صعد تشيلسي إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عقب تغلبه الصعب على مستضيفه ريكسام بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن الدور الخامس من البطولة.



أحرز ريكسام الهدف الأول في الدقيقة 18 عن طريق سميث قبل أن يتعادل آرثور أوكوكو لاعب ريكسام لتشلسي بتسجيله بالخطأ في مرماه في الدقيقة 40.

وفي الدقيقة 79 تمكن ريكسام من التقدم مجدداً عن طريق كالوم دويل قبل أن يتعادل سريعاً جوش أتشيمبونغ للضيوف في الدقيقة 82.

وبعد ذهاب الفريقين إلى الوقت الإضافي، تقدم تشلسي لأول مرة في المباراة بعد أن تمكن مهاجمه أليخاندرو غارناتشو من إحراز ثالث أهداف البلوز في الدقيقة 96.

وشهدت المباراة قمة الإثارة في دقائقها الأخيرة عندما سجل برونت هدفاً لريكسام برأسه في الدقيقة 114 إلا أن حكم اللقاء ألغاه بعد العودة لتقنية الـ"فار".

وفي الدقيقة 120+5 نجح البديل جواو بيدرو في تسجيل الهدف الرابع لتشلسي الذي ضمن بالتالي التأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.