مع غياب رونالدو.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين النصر ونيوم في الدوري السعودي

حسم التعادل السلبي الشوط الأول بين النصر السعودي ونيوم ،في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب ستاد «الأول بارك» في الجولة الـ 25، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأهدر النصر السعودي العديد من الفرص التي أتيحت لهم خلال الشوط الأول.

وجاء تشكيل النصر ضد نيوم في الدوري السعودي:

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

خط الدفاع: نواف بوشل- محمد سيماكان- عبدالإله العمري- إينيجو مارتينيز.

وسط الميدان: مارسيلو بروزوفيتش- أنجيلو جابرييل- كينجسلي كومان.

خط الهجوم: ساديو ماني- جواو فيليكس- عبدالله الحمدان.