بسبب أزمة نفسية .. تفاصيل قفز عاطل من الطابق الرابع في العمرانية

تباشر النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في واقعة قفز عاطل يبلغ من العمر 50 سنة، من الطابق الرابع بمنطقة العمرانية، بعد معاناته من أزمة نفسية شديدة وحالة اكتئاب حادة.

وأمرت النيابة العامة بتشريح الجثة للتأكد من سبب الوفاة، والتأكد من عدم وجود أي إصابات أو علامات عنف قبل سقوطه، كما تم التصريح بالدفن عقب الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية والتحريات اللازمة.

تلقت أجهزة الأمن إخطارًا بالواقعة، وانتقل مفتش مباحث العمرانية وفريق من الشرطة إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأسفرت الفحوصات الأولية عن وفاة المتوفي نتيجة سقوطه من ارتفاع، دون وجود شبهة جنائية، فيما أكدت النيابة العامة أن الواقعة ستخضع للتحقيق للتأكد من كافة الملابسات والتأكد من عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.