خلافات جيرة| القبض علي المتهمين بالتعدى على سيدتين بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تعدى عدد من الأشخاص بالضرب على سيدتين بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 4 الجارى تبلغ لمركز شرطة أبوحماد بالشرقية من (ربة منزل "الظاهرة بمقطع الفيديو" - مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من جيرانها (3 أشقاء – مقيمين بدائرة المركز) لقيامهم بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها بــ (سحجات بالوجه) بتاريخ 15/فبراير المنقضى بسبب خلافات حول الجيرة.

أمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات وإتهموا (السيدتين "الظاهرتين بالمقطع") بالتعدى عليهم بالضرب لذات الخلافات ، أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما أيدتا ما سبق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.