القبض على سائق "توك توك" تعدى على فتاة بسبب الأجرة في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى الفتيات من قائد مركبة "توك توك" لقيامه بالتعدى عليها بسبب الأجرة بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 5/ الجارى تبلغ لقسم شرطة حلوان من (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من (قائد مركبة "توك توك") لحدوث مشادة كلامية بينهما حول قيمة الأجرة أثناء استقلالها المركبة بصحبته قام على إثرها بإلقاء الحجارة على شرفة مسكنها دون حدوث تلفيات .

وأمكن ضبط المشكو فى حقه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.