تقرير علمي شامل شرط أساسي.. توثيق كامل لأعمال التنقيب عن الآثار بالقانون

يلتزم الحاصلون على ترخيص بالتنقيب عن الآثار بتقديم تسجيل متكامل وتقرير علمي شامل عن جميع الأعمال التي تمت خلال فترة الترخيص وذلك وفقا لما نص عليه قانون الآثار.

وحسب القانون يعتبر هذا الإجراء ضمانة أساسية لحفظ البيانات الأثرية وتوثيق المكتشفات بما يخدم البحث العلمي ويحافظ على الإرث الحضاري للدولة.

وتنص المادة 34 على أن الترخيص يخضع للبعثات الأجنبية بالكشف والتنقيب عن الآثار للقواعد الآتية:

- التزام كل بعثة بترميم وصيانة ما تقوم بالكشف عنه من الآثار المعمارية والآثار المنقولة، أولا بأول وقبل أن تنتهي مواسم عملها، وذلك بإشراف الأجهزة المختصة في هيئة الآثار وبالتعاون معها.

- اقتران خطة كل بعثة أجنبية لأعمال التنقيب الأثري في مصر بخطة مكملة لها تقوم فيها البعثة بعمل من أعمال الترميم للآثار القائمة التي سبق الكشف عنها، أو ما يناسب استعدادها من أعمال المسح أو الحصر والتسجيل الأثرية للمنطقة التي تعمل بها أو بقربها، ويتم ذلك بموافقة الهيئة أو بالمشاركة معها.

- أن يكون تقييم أعمال الجهة المرخص لها بالتنقيب بمعرفة اللجنة الدائمة المختصة.

و يصدر مجلس إدارة المجلس قرارا بالاشتراطات والالتزامات التي يجب مراعاتها وتنفيذها في تراخيص الحفر بحيث يتضمن الترخيص بيانا بحدود المنطقة التي يجري البحث فيها، والمدة المصرح بها، والحد الأدنى للعمل بها.

ويتم تزويد المجلس بتسجيل متكامل وتقرير علمي شامل عن الأعمال محل الترخيص.