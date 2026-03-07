قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حيوانات لأ.. صراخ ورعب رحمة محسن في رامز ليفل الوحش| شاهد
بحضور وزير الأوقاف.. القوات البحرية تنظم ندوة دينية بمناسبة شهر رمضان
موعد صرف مرتبات مارس 2026 مبكرًا قبل عيد الفطر في مصر
تقرير: قطر تمنح الدبلوماسيين الإيرانيين مهلة أسبوع لمغادرة الدوحة
مطالب برلمانية برفع المعاشات لمواجهة الضغوط المعيشية
لضرب إيران.. قاذفات أمريكية تهبط في قاعدة بريطانية
الرئيس السيسي لنظيره القبرصى: نتضامن مع الدول العربية ونرفض الاعتداءات عليها
كم مرة حج الرسول؟.. إمام السيدة زينب يجيب
الإسكان الإجتماعي: 101 مليار جنيه لتمويل وحدات محدودي الدخل
مساعد الرئيس الإيراني: قواتنا المسلحة سترد بحزم على أي اعتداء من القواعد الأمريكية
نقابة المعلمين المصرية.. 26 عامًا من الصراعات والحراسة القضائية وانتخابات يتيمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تقرير علمي شامل شرط أساسي.. توثيق كامل لأعمال التنقيب عن الآثار بالقانون

أعمال التنقيب عن الآثار
أعمال التنقيب عن الآثار
محمد الشعراوي

يلتزم الحاصلون على ترخيص بالتنقيب عن الآثار بتقديم تسجيل متكامل وتقرير علمي شامل عن جميع الأعمال التي تمت خلال فترة الترخيص وذلك وفقا لما نص عليه قانون الآثار.

وحسب القانون يعتبر هذا الإجراء ضمانة أساسية لحفظ البيانات الأثرية وتوثيق المكتشفات بما يخدم البحث العلمي ويحافظ على الإرث الحضاري للدولة.

وتنص المادة 34 على أن الترخيص يخضع للبعثات الأجنبية بالكشف والتنقيب عن الآثار للقواعد الآتية:

- التزام كل بعثة بترميم وصيانة ما تقوم بالكشف عنه من الآثار المعمارية والآثار المنقولة، أولا بأول وقبل أن تنتهي مواسم عملها، وذلك بإشراف الأجهزة المختصة في هيئة الآثار وبالتعاون معها.

- اقتران خطة كل بعثة أجنبية لأعمال التنقيب الأثري في مصر بخطة مكملة لها تقوم فيها البعثة بعمل من أعمال الترميم للآثار القائمة التي سبق الكشف عنها، أو ما يناسب استعدادها من أعمال المسح أو الحصر والتسجيل الأثرية للمنطقة التي تعمل بها أو بقربها، ويتم ذلك بموافقة الهيئة أو بالمشاركة معها.

ويخضع الترخيص للبعثات الأجنبية بالكشف والتنقيب عن الآثار للقواعد الآتية:

- التزام كل بعثة بترميم وصيانة ما تقوم بالكشف عنه من الآثار المعمارية والآثار المنقولة، أولا بأول وقبل أن تنتهي مواسم عملها، وذلك بإشراف الأجهزة المختصة في هيئة الآثار وبالتعاون معها.

-  اقتران خطة كل بعثة أجنبية لأعمال التنقيب الأثري في مصر بخطة مكملة لها تقوم فيها البعثة بعمل من أعمال الترميم للآثار القائمة التي سبق الكشف عنها، أو ما يناسب استعدادها من أعمال المسح أو الحصر والتسجيل الأثرية للمنطقة التي تعمل بها أو بقربها، ويتم ذلك بموافقة الهيئة أو بالمشاركة معها.

- أن يكون تقييم أعمال الجهة المرخص لها بالتنقيب بمعرفة اللجنة الدائمة المختصة.

و يصدر مجلس إدارة المجلس قرارا بالاشتراطات والالتزامات التي يجب مراعاتها وتنفيذها في تراخيص الحفر بحيث يتضمن الترخيص بيانا بحدود المنطقة التي يجري البحث فيها، والمدة المصرح بها، والحد الأدنى للعمل بها.

ويتم تزويد المجلس بتسجيل متكامل وتقرير علمي شامل عن الأعمال محل الترخيص.

أعمال التنقيب عن الآثار قانون الآثار التنقيب عن الآثار البيانات الأثرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

حمادة هلال

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

كريم فؤاد

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل

بزشكيان

أنتم إخواننا.. الرئيس الإيراني يعلن وقف الهجمات ضد دول الخليج

ترشيحاتنا

نوير

بايرن ميونخ يكشف عن تفاصيل إصابة مانويل نوير

ريال مايوركا أوساسونا

تعادل مثير بين أوساسونا ومايوركا في الدوري الإسباني

فعاليات يوم الرياضات الموحدة

تنظيم فعاليات رياضية مشتركة بين الأولمبياد الخاص ونادي زد

بالصور

هل يسبب تناول التمر على الإفطار انخفاض سكر الدم؟.. دراسة تجيب

حقيقة تسبب التمر في رفع سكر الدم عند تناوله بعد الإفطار
حقيقة تسبب التمر في رفع سكر الدم عند تناوله بعد الإفطار
حقيقة تسبب التمر في رفع سكر الدم عند تناوله بعد الإفطار

بحضور وزير الأوقاف.. القوات البحرية تنظم ندوة دينية بمناسبة شهر رمضان

القوات البحرية تنظم ندوة دينية بحضور وزير الأوقاف بالتزامن مع شهر رمضان
القوات البحرية تنظم ندوة دينية بحضور وزير الأوقاف بالتزامن مع شهر رمضان
القوات البحرية تنظم ندوة دينية بحضور وزير الأوقاف بالتزامن مع شهر رمضان

طريقة عمل ورقة اللحمة في الفرن.. وصفة سهلة وسريعة

طريقة عمل ورقة اللحمة
طريقة عمل ورقة اللحمة
طريقة عمل ورقة اللحمة

الموت علينا حق.. نهال طايل تنهار من البكاء على الهواء

نهال طايل
نهال طايل
نهال طايل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد