مسئولون إيرانيون: نستعد لمهاجمة أهداف أمريكية جديدة
عيد الأم 2026 إجازة رسمية.. مفاجأة سارة للملايين
أسعار اللحوم في مصر اليوم 7 مارس 2026 وكم سجل الفلتو
ترامب: إيران ستتعرض لضربة قوية للغاية اليوم
ترامب: ضربنا 42 سفينة حربية إيرانية خلال 3 أيام
700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن
مدبولي: الدولة لا تبني مجرد جدران بل تشيد مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات تُلبي مطالب المواطنين
وفد الزراعة يزور الإسماعيلية لمتابعة المكافحة الحيوية وتعزيز العمل الحقلي
القوات الإسرائيلية تفشل في العثور على رفات الطيار المفقود في لبنان منذ 40 عاما
الحرس الثوري: هاجمنا ناقلة نفط مملوكة للولايات المتحدة في مضيق هرمز
بسبب الأجرة| سائق تو توك يعتدي على ربة منزل ويقذف منزلها بالحجارة
تقرير سري: الهجوم الأمريكي على إيران لن يحقق الاستسلام الكامل للنظام
برلمان

برلماني: رسائل الرئيس السيسي حاسمة لحماية المواطنين وضبط الأسواق

عبدالناصر أبو شعفة، عضو مجلس النواب
عبدالناصر أبو شعفة، عضو مجلس النواب
أميرة خلف

أكد النائب عبدالناصر أبو شعفة، عضو مجلس النواب، أن الرسائل التي وجهها عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأكاديمية العسكرية المصرية حملت دلالات مهمة تعكس وضوح الرؤية لدى القيادة السياسية في التعامل مع التحديات الإقليمية الراهنة، وحرص الدولة على حماية المواطنين من أي تداعيات اقتصادية محتملة، خاصة فيما يتعلق بملف الأسعار وتوافر السلع في الأسواق.

وأشار "أبو شعفة"، إلى أن توجيه الرئيس السيسي بدراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري يمثل رسالة حاسمة لكل من يحاول استغلال الظروف الحالية لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مؤكدا أن الدولة لن تسمح بأي ممارسات احتكارية أو تلاعب في الأسعار يضر بالمواطنين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن حديث الرئيس عن احتمالية وجود تداعيات للأزمة الإقليمية الحالية على أسعار بعض السلع يعكس نهجا واضحا من المصارحة والشفافية مع الشعب المصري، حيث تحرص القيادة السياسية على إطلاع المواطنين على حقيقة الأوضاع والتحديات التي قد تفرضها التطورات الإقليمية، لا سيما في ظل ما تشهده المنطقة من توترات قد تؤثر على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد وتكاليف النقل والطاقة.

وأضاف "أبو شعفة"، أن هذه التوجيهات تعكس كذلك حرص الدولة على فرض الانضباط في الأسواق وضمان استقرار الأسعار، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع الأساسية، بما يمنع أي محاولات لخلق أزمات مصطنعة أو احتكار السلع بهدف رفع أسعارها، مؤكدًا أن الحكومة تمتلك أدوات رقابية متعددة لضبط الأسواق، من بينها جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، إلى جانب الحملات التفتيشية المكثفة التي يتم تنفيذها في مختلف المحافظات، وهو ما يسهم في مواجهة أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال المواطنين.

كما لفت النائب عبدالناصر أبو شعفة، إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تتعامل مع الأزمات الإقليمية والدولية بقدر كبير من الحكمة والتوازن، من خلال العمل على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية لفترات مناسبة، بالتوازي مع اتخاذ إجراءات استباقية للتعامل مع أي تداعيات اقتصادية محتملة قد تفرضها التطورات في المنطقة.

عبدالناصر أبو شعفة عبد الفتاح السيسي الأكاديمية العسكرية

