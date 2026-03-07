قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تبحث سبل توظيف التقنيات الحديثة في تطوير العمل الإحصائى.. تفاصيل
حيوانات لأ.. صراخ ورعب رحمة محسن في رامز ليفل الوحش| شاهد
بحضور وزير الأوقاف.. القوات البحرية تنظم ندوة دينية بمناسبة شهر رمضان
موعد صرف مرتبات مارس 2026 مبكرًا قبل عيد الفطر في مصر
تقرير: قطر تمنح الدبلوماسيين الإيرانيين مهلة أسبوع لمغادرة الدوحة
مطالب برلمانية برفع المعاشات لمواجهة الضغوط المعيشية
لضرب إيران.. قاذفات أمريكية تهبط في قاعدة بريطانية
الرئيس السيسي لنظيره القبرصى: نتضامن مع الدول العربية ونرفض الاعتداءات عليها
كم مرة حج الرسول؟.. إمام السيدة زينب يجيب
الإسكان الإجتماعي: 101 مليار جنيه لتمويل وحدات محدودي الدخل
مساعد الرئيس الإيراني: قواتنا المسلحة سترد بحزم على أي اعتداء من القواعد الأمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

دعاء المؤمن لا يضيع واستجابته بثلاث طرق.. أوقات استجابة الدعاء في الإسلام

الدعاء
الدعاء
محمد البدوي

يعد الدعاء من أعظم العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى الله، فهو صلة مباشرة بين العبد وربه، يلجأ من خلالها إلى خالقه في أوقات الرخاء والشدة على السواء. 

الإكثار من الدعاء

وقد حثّ الإسلام على الإكثار من الدعاء، لما له من أثر كبير في طمأنينة القلب وتعلق الإنسان بالله تعالى، فكثيرًا ما يظن البعض أن دعاءه لم يُستجب، بينما تؤكد النصوص الشرعية أن الله سبحانه يستجيب دعاء عباده بطرق متعددة قد لا يدركها الإنسان في حينها. 

حقيقة استجابة الدعاء 

وفي هذا السياق، يوضح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، حقيقة استجابة الدعاء كما وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية.

أهم مظاهر العبادة

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، أن الدعاء يمثل أحد أهم مظاهر العبادة في الإسلام، لما يحمله من معانٍ عميقة في التضرع والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، مشيرًا إلى أن القرآن الكريم والسنة النبوية شددا على مكانة الدعاء وأهميته في حياة المسلم.

وأوضح خلال حديثه في برنامج "البيان القرآني" المذاع على قناة الناس، أن القرآن الكريم تناول الدعاء في العديد من المواضع، حيث عرض نماذج متعددة من دعوات الأنبياء، مبينًا أن الله تعالى أمر عباده بالدعاء ووعدهم بالإجابة، كما جاء في قوله سبحانه: «وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين»، موضحًا أن كثيرًا من العلماء فسروا المقصود بالعبادة في هذه الآية بالدعاء، ما يعكس عظمة هذه العبادة ومكانتها.

وأضاف أن دعاء الإنسان لا يضيع عند الله أبدًا، بل إن استجابته تكون في واحدة من ثلاث صور؛ فإما أن يحقق الله للعبد ما طلبه في دعائه، أو يدخر له ثواب هذا الدعاء ليجده يوم القيامة، أو يصرف عنه من البلاء والشر ما يعادل دعاءه، مشيرًا إلى أن بعض الناس قد يعتقد أن دعاءه لم يُستجب، بينما تكون الإجابة قد تحققت بالفعل بإحدى هذه الطرق.

الأوقات والأحوال التي يكون الدعاء فيها أقرب 

وأشار إلى أن السنة النبوية حددت عددًا من الأوقات والأحوال التي يكون الدعاء فيها أقرب إلى القبول، مثل دعاء الصائم أثناء صيامه وعند لحظة الإفطار، وكذلك دعوة الإمام العادل، ودعوة المظلوم التي يرفعها الله فوق الغمام ويقول: «وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين».

دعوات الأنبياء

وتناول كذلك نماذج من دعوات الأنبياء التي وردت في القرآن الكريم، ومنها دعاء نبي الله نوح عليه السلام عندما قال: «أني مغلوب فانتصر»، فاستجاب الله له وأنجاه من الطوفان، كما استجاب لدعاء نبي الله زكريا عليه السلام حين دعا ربه قائلاً: «رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبًا ولم أكن بدعائك رب شقيًا»، فوهبه الله يحيى رغم تقدمه في السن، مؤكدًا أن قدرة الله لا تقف عند حدود الأسباب.

دعاء نبي الله أيوب 

كما أشار إلى دعاء نبي الله أيوب عليه السلام عندما مسّه الضر، فاستجاب الله له وكشف عنه البلاء، وكذلك دعاء نبي الله يونس عليه السلام في بطن الحوت حين قال: «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين»، فأنجاه الله من الغم، موضحًا أن هذا الوعد بالنجاة لا يخص يونس وحده، بل يشمل كل مؤمن يلجأ إلى الله مخلصًا.

أهم أسباب استجابة الدعاء

وبيّن أن من أهم أسباب استجابة الدعاء الإكثار من السجود، لأن العبد يكون أقرب ما يكون إلى ربه وهو ساجد، إلى جانب الدعاء في جوف الليل، واغتنام ساعة الإجابة يوم الجمعة، بالإضافة إلى دعاء الوالدين الذي يعد من أعظم الكنوز التي ينال بها الإنسان الخير والبركة.

واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة أن يكثر المسلم من الدعاء في مختلف أحواله، وأن يلجأ إلى الله في السراء والضراء، مع يقين كامل بأن الله سبحانه كريم لا يرد من قصده بالدعاء والتضرع.

الدعاء العبادات أعظم العبادات دعوات الأنبياء فضل الدعاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

حمادة هلال

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

كريم فؤاد

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل

بزشكيان

أنتم إخواننا.. الرئيس الإيراني يعلن وقف الهجمات ضد دول الخليج

ترشيحاتنا

نوير

بايرن ميونخ يكشف عن تفاصيل إصابة مانويل نوير

ريال مايوركا أوساسونا

تعادل مثير بين أوساسونا ومايوركا في الدوري الإسباني

فعاليات يوم الرياضات الموحدة

تنظيم فعاليات رياضية مشتركة بين الأولمبياد الخاص ونادي زد

بالصور

هل يسبب تناول التمر على الإفطار انخفاض سكر الدم؟.. دراسة تجيب

حقيقة تسبب التمر في رفع سكر الدم عند تناوله بعد الإفطار
حقيقة تسبب التمر في رفع سكر الدم عند تناوله بعد الإفطار
حقيقة تسبب التمر في رفع سكر الدم عند تناوله بعد الإفطار

بحضور وزير الأوقاف.. القوات البحرية تنظم ندوة دينية بمناسبة شهر رمضان

القوات البحرية تنظم ندوة دينية بحضور وزير الأوقاف بالتزامن مع شهر رمضان
القوات البحرية تنظم ندوة دينية بحضور وزير الأوقاف بالتزامن مع شهر رمضان
القوات البحرية تنظم ندوة دينية بحضور وزير الأوقاف بالتزامن مع شهر رمضان

طريقة عمل ورقة اللحمة في الفرن.. وصفة سهلة وسريعة

طريقة عمل ورقة اللحمة
طريقة عمل ورقة اللحمة
طريقة عمل ورقة اللحمة

الموت علينا حق.. نهال طايل تنهار من البكاء على الهواء

نهال طايل
نهال طايل
نهال طايل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد