إبراهيم عمران يتعرض لأزمة صحية مفاجئة ويطلب الدعاء له

أعلن الفنان إبراهيم عمران تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، وطالب جمهوره ومتابعيه بالدعاء له بالشفاء العاجل.

ونشر إبراهيم عمران صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهر خلالها بحالة مرضية.

الفنان ابراهيم عمران

وكان قد اشتكى الفنان إبراهيم عمران من تجاهل المنتجين والمخرجين له خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنه أصبح بعيدًا عن الساحة الفنية رغم مسيرته الطويلة ومساندته لعدد من الفنانين في بداياتهم.

وقال إبراهيم عمران خلال ظهوره في برنامج فاكر ولا ناسي، تقديم سمر جمعة، إن كثيرًا من الأشخاص الذين وقف بجانبهم في بداية مشوارهم الفني لم يعودوا يتواصلون معه الآن، مضيفًا: الناس بدأت تنسانا، والفنانين اللي وقفت معاهم وساعدتهم نسوني، ومحدش بيطمن عليا ويقولي إنت فين.

وأضاف أنه لا يتمتع بعضوية نقابة المهن التمثيلية ولا يمتلك أي تأمين، مشيرًا إلى صعوبة الظروف التي يمر بها، حيث قال: أنا لا عضو نقابة ولا ليا تأمين.. أكل بيتي وولادي إيه؟ لازم أشتغل علشان بيتي يفضل مستور.

وأوضح عمران أن العمل هو مصدر رزقه الوحيد، متمنيًا أن تتاح له فرص فنية جديدة خلال الفترة المقبلة.

أعمال إبراهيم عمران



يذكر أن إبراهيم عمران شارك في مسلسل بابا المجال، الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي، وتناول العمل قصة، زين، الذي يعمل ميكانيكي ويكافح ليعيش حياة شريفة مع والدته وخطيبته وأخواتها، بينما تقوم والدته بإخفاء حقيقة أن والده ما زال على قيد الحياة، ولكن السر الذي أخفته طويلًا يهدد حياة زين ويقلبها رأسًا على عقب.