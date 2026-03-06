قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

إبراهيم عمران يشكو تجاهل الوسط الفني: لا أحد يسأل علي... ومش عضو نقابة.. آكل بيتي وولادي منين؟

أحمد البهى

اشتكى الفنان إبراهيم عمران من تجاهل المنتجين والمخرجين له خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنه أصبح بعيدًا عن الساحة الفنية رغم مسيرته الطويلة ومساندته لعدد من الفنانين في بداياتهم.

وقال إبراهيم عمران خلال ظهوره في برنامج فاكر ولا ناسي، تقديم سمر جمعة، إن كثيرًا من الأشخاص الذين وقف بجانبهم في بداية مشوارهم الفني لم يعودوا يتواصلون معه الآن، مضيفًا: الناس بدأت تنسانا، والفنانين اللي وقفت معاهم وساعدتهم نسوني، ومحدش بيطمن عليا ويقولي إنت فين.

وأضاف أنه لا يتمتع بعضوية نقابة المهن التمثيلية ولا يمتلك أي تأمين، مشيرًا إلى صعوبة الظروف التي يمر بها، حيث قال: أنا لا عضو نقابة ولا ليا تأمين.. أكل بيتي وولادي إيه؟ لازم أشتغل علشان بيتي يفضل مستور.

وأوضح عمران أن العمل هو مصدر رزقه الوحيد، متمنيًا أن تتاح له فرص فنية جديدة خلال الفترة المقبلة.

أعمال إبراهيم عمران

يشار إلى أن إبراهيم عمران، هو ريجيسير وممثل مصري، من مواليد مدينة دمنهور، بدأ مسيرته المهنية في الوسط الفني بالعمل كريجيسير، حيث تخصص في اختيار الممثلين الثانويين والمجاميع، وتسكين الأدوار بما يخدم طبيعة العمل الفني.

وبعد ذلك اتجه إلى التمثيل، وشارك في العديد من الأعمال الفنية المتنوعة، ما بين الأفلام السينمائية، والمسلسلات التلفزيونية، والإعلانات التجارية، ونجح في تقديم أدوار مختلفة أكسبته خبرة وحضورًا ملحوظًا.

يذكر أن إبراهيم عمران شارك في مسلسل بابا المجال، الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي، وتناول العمل قصة، زين، الذي يعمل ميكانيكي ويكافح ليعيش حياة شريفة مع والدته وخطيبته وأخواتها،  بينما تقوم والدته بإخفاء حقيقة أن والده ما زال على قيد الحياة، ولكن السر الذي أخفته طويلًا يهدد حياة زين ويقلبها رأسًا على عقب.

الفنان إبراهيم عمران إبراهيم عمران فاكر ولا ناسي

