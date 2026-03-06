قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل العيد ولا بعده؟ .. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026
رئيس الوزراء يتفقد سفن التغويز وصوامع عتاقة .. غدا
إصابة ابن وزير المالية في حكومة الاحتلال بجروح على الحدود مع لبنان
إبراهيم عمران يشكو تجاهل الوسط الفني: لا أحد يسأل علي... ومش عضو نقابة.. آكل بيتي وولادي منين؟
الأهلي بيطارده.. تحذير شديد اللهجة لنجوم الزمالك قبل مواجهة الاتحاد
الجبلي: رسائل الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية حاسمة وتحمي الأمن الغذائي
وزير الري: إنشاء مدارس فنية تكنولوجية لمعالجة وتحلية المياه
أمريكا تستعين بأوكرانيا لمواجهة المسيرات الإيرانية
الطاقة الدولية: النفط متوفر بالسوق.. والمشكلة تكمن في الخدمات اللوجستية
التموين تعلن مد فترة فترة الأوكازيون الشتوي حتى يوم 21 مارس
الرئيس الإيراني: بعض الدول بدأت جهودا للوساطة.. ولا نتردد في الدفاع عن كرامة بلدنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في سحور رمضاني...شاهد آخر ظهور لـ حسن شحاتة برفقة نجوم الفن و الرياضة

سحور يجمع نجوم الفن و الرياضة
سحور يجمع نجوم الفن و الرياضة
ميرنا محمود

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أخر ظهور لكابتن حسن شحاتة من حفل سحور رمضاني مميز جمع نخبة من نجوم الجيل الذهبي للكرة المصرية.

وشهد السحور حضور عدد من نجوم الفن و الرياضة،في أجواء اتسمت بالألفة و الود.

علي الجانب  الاخر أشاد الإعلامي احمد شوبير، بظهور نجمي الكرة المصرية، الكابتن محمود الخطيب والكابتن حس شحاتة ضمن الحملة الإعلانية الخاص بمدينة المنصورة الجديدة والذي بدأ عرضه مع أول أيام موسم رمضان 2026.

نشر "شوبير" صورة من كواليس الإعلان عبر صفحته على فيسبوك وكتب عليها: "فرحان جدا بظهور اسطورتين بحجم محمود الخطيب وحسن شحاتة وكمان وجود النجمة إسعاد يونس والغالي ربنا يشفيه مؤمن زكريا مع المتألق أحمد فهمى في الترويج لمشروع قومى حينقل منطقة الدلتا وخصوصا المنصورة لحتة تانية خالص بصراحة حاجة تفرح كده يبقي عندنا ساحل شرقي ينافس الساحل الشمالي .. شكرا بيبو شكرا المعلم حسن شحاته وبجد حاجة تفرح".

حسن شحاته اخر ظهور لحسن شحاته سحور نجوم الفن و الرياضة ايهاب توفيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

المقاولون

رد فعل غير متوقع من المقاولون العرب بعد الخسارة أمام الأهلي.. اديني عقلك

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

خالد الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إلغاء هدف المقاولون أمام الأهلي

تامر حسني

الناس مش عارفة تاكل إيه.. تامر حسني يوجه رسالة لوزارة الصحة

الاهلي

هترجع بسرعة.. ناقد رياضي يساند كريم فؤاد بعد إصابته

ترشيحاتنا

جانب من الفاعليات

كارت 181.. حملة لطلاب إعلام القاهرة لرفع الوعي بحقوق المستهلك الأونلاين

صورة أرشيفية

10 أخطاء يقع فيها الطلاب أثناء تعاملهم مع النماذج الإسترشادية لإمتحانات الثانوية العامة

رئيس مجلس الوزارء الدكتور مصطفي مدبولي

مدبولي يتفقد سفن التغويز و صوامع عتاقة .. غدا

بالصور

سلوى خطاب: ركزت في "المتر سمير" على البعد النفسي للشخصية| خاص

سلوى خطاب
سلوى خطاب
سلوى خطاب

لوك لافت.. نادية الجندي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نادية الجندي
نادية الجندي
نادية الجندي

كاجوال لافت.. ليلى زاهر تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

فيديو

حكاية نرجس

رحمة رياض تدخل مصر بأغنية تتر “حكاية نرجس”| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد