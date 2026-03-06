في سحور رمضاني...شاهد آخر ظهور لـ حسن شحاتة برفقة نجوم الفن و الرياضة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أخر ظهور لكابتن حسن شحاتة من حفل سحور رمضاني مميز جمع نخبة من نجوم الجيل الذهبي للكرة المصرية.

وشهد السحور حضور عدد من نجوم الفن و الرياضة،في أجواء اتسمت بالألفة و الود.

علي الجانب الاخر أشاد الإعلامي احمد شوبير، بظهور نجمي الكرة المصرية، الكابتن محمود الخطيب والكابتن حس شحاتة ضمن الحملة الإعلانية الخاص بمدينة المنصورة الجديدة والذي بدأ عرضه مع أول أيام موسم رمضان 2026.

نشر "شوبير" صورة من كواليس الإعلان عبر صفحته على فيسبوك وكتب عليها: "فرحان جدا بظهور اسطورتين بحجم محمود الخطيب وحسن شحاتة وكمان وجود النجمة إسعاد يونس والغالي ربنا يشفيه مؤمن زكريا مع المتألق أحمد فهمى في الترويج لمشروع قومى حينقل منطقة الدلتا وخصوصا المنصورة لحتة تانية خالص بصراحة حاجة تفرح كده يبقي عندنا ساحل شرقي ينافس الساحل الشمالي .. شكرا بيبو شكرا المعلم حسن شحاته وبجد حاجة تفرح".