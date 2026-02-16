حسن شحاتة بعد رفع صورته بمدرجات الزمالك: أعظم جمهور في الدنيا

نشر كريم حسن شحاتة نجل الكابتن حسن ، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، تعليق المعلم حسن شحاتة بفرحته، عقب رفع جماهير الزمالك لصورته فى المدرجات خلال مباراة الزمالك الأخيرة فى الكونفدرالية بوصفه احد أساطير نادى الزمالك عبر التاريخ.

و جاء تعليق حسن شحاتة : جمهور الزمالك أعظم جمهور فى الدنيا.

تأهل نادي الزمالك، لـ الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما أنهى مرحلة المجموعات في صدارة المجموعة الرابعة.

وحقق فريق الزمالك الفوز امام كايزر تشيفز بنتيجة 2-1 ورفع رصيده إلى 11 نقطة.

كما ضمن المصري البورسعيدي تاهله عقب الفوز امام زيسكو الزامبي بهدفين نظيفين.

ومن المتوقع أن يواجه الزمالك فريق أولمبيك آسفي المغربي وصيف المجموعة الأولى أو أوتوهو الكونغولي، صاحب المركز الثاني في المجموعة الثالثة، أو مانيما يونيون وصيف المجموعة الثانية.