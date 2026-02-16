هيثم فاروق عن وجود صورته في مدرجات الزمالك: بكيت من الفخر

أكد هيثم فاروق نجم الزمالك السابق أنه لم ينتبه جيدًا للّقطة التي ظهرت فيها صورته داخل المدرجات، موضحًا أنه كان متواجدًا وقتها في الاستوديو التحليلي ولم يلتقط التفاصيل كاملة.



فرحة كبيرة عند رؤية صور نجوم الزمالك

وأوضح فاروق أنه شعر بسعادة كبيرة بعدما شاهد صور عدد من أساطير الزمالك مرفوعة وسط الجماهير، مشيرًا إلى أسماء كبيرة مثل حسن شحاتة، أبو رجيلة، محمود سعد، أحمد رمزي، علي خليل، طه بصري، أشرف قاسم، جمال عبد الحميد، بالإضافة إلى شيكابالا ونجوم آخرين.

“بكيت من الفخر”.. مفاجأة وجود صورته بين الجماهير



وأشار نجم الزمالك السابق إلى أنه لم يكن يتوقع أبدًا أن يجد صورته ضمن هذه المجموعة، خاصة أنه لعب للزمالك لمدة سنتين وبعض الشهور فقط، وحقق خلال تلك الفترة 3 بطولات، مقارنة بلاعبين قضوا 10 و15 عامًا داخل النادي وحصدوا عددًا أكبر من البطولات.

وأكد أنه عندما رأى صورته وسط الجمهور لم يتمالك نفسه وبكى من شدة الفخر والفرحة.

جمهور الزمالك لا ينسى من وقف بجوار النادي

وشدد فاروق على أن جماهير الزمالك تقدر من يدافع عن النادي في الأوقات الصعبة، معتبرًا أن الدفاع عن الزمالك “في الحق” والتواجد في الصفوف الأولى هو الطريق لكسب احترام الجماهير.

الزمالك يصنع “معجزة” رغم الأزمات

وتحدث هيثم فاروق عن الظروف الصعبة التي يمر بها الزمالك مثل وقف القيد، الإصابات، المشاكل المالية والمستحقات، مؤكدًا أن ما يفعله النادي أقرب للمعجزة، حيث يواصل المنافسة أمام أندية أغنى.

رسالة تفاؤل: الزمالك قادر على التتويج

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ثقته في قدرة الزمالك على القتال والمثابرة، معربًا عن أمله في رؤية الفريق على منصات التتويج قريبًا رغم كل التحديات.