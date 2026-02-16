قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مهمل ومندفع.. مصطفى عبده يوجه رسالة حاسمة لإمام عاشور
اليوم.. الاستماع للمرافعة في محاكمة 71 متهمًا بقضية الهيكل الإداري للإخوان
سعر أقل دولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم 16-2-2026
إيطاليا.. القبض على مراهق مصري بحوزته عبوة شديدة الانفجار في بولونيا
تمهيدا لاستثماره.. إدارة الزمالك تبدأ إخلاء ممر بوابة شارع جامعة الدول
تصعيد غير مسبوق بطائرات ودبابات الاحتلال.. الكشف عن خطة اعتداء شاملة في الضفة
دار الإفتاء: يجب الالتزام بما يصدره المفتي في تحديد بداية شهر رمضان
مواعيد المترو والقطارات في رمضان 2026 بعد التعديل الرسمي
الحر مستمر.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة
بضمان محل الإقامة.. إخلاء سبيل المتهمين في واقعة العثور على أجنة بشرية بالمنيا
في بيان ختامي.. القمة الأفريقية تؤكد الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين
الشناوي يعترف لأول مرة: أخطأت بعدم احتساب ركلة جزاء للأهلي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

هيثم فاروق عن وجود صورته في مدرجات الزمالك: بكيت من الفخر

رباب الهواري

أكد هيثم فاروق نجم الزمالك السابق أنه لم ينتبه جيدًا للّقطة التي ظهرت فيها صورته داخل المدرجات، موضحًا أنه كان متواجدًا وقتها في الاستوديو التحليلي ولم يلتقط التفاصيل كاملة.
 

فرحة كبيرة عند رؤية صور نجوم الزمالك

وأوضح فاروق أنه شعر بسعادة كبيرة بعدما شاهد صور عدد من أساطير الزمالك مرفوعة وسط الجماهير، مشيرًا إلى أسماء كبيرة مثل حسن شحاتة، أبو رجيلة، محمود سعد، أحمد رمزي، علي خليل، طه بصري، أشرف قاسم، جمال عبد الحميد، بالإضافة إلى شيكابالا ونجوم آخرين.

“بكيت من الفخر”.. مفاجأة وجود صورته بين الجماهير
 

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أنه لم يكن يتوقع أبدًا أن يجد صورته ضمن هذه المجموعة، خاصة أنه لعب للزمالك لمدة سنتين وبعض الشهور فقط، وحقق خلال تلك الفترة 3 بطولات، مقارنة بلاعبين قضوا 10 و15 عامًا داخل النادي وحصدوا عددًا أكبر من البطولات.

وأكد أنه عندما رأى صورته وسط الجمهور لم يتمالك نفسه وبكى من شدة الفخر والفرحة.

جمهور الزمالك لا ينسى من وقف بجوار النادي

وشدد فاروق على أن جماهير الزمالك تقدر من يدافع عن النادي في الأوقات الصعبة، معتبرًا أن الدفاع عن الزمالك “في الحق” والتواجد في الصفوف الأولى هو الطريق لكسب احترام الجماهير.

الزمالك يصنع “معجزة” رغم الأزمات

وتحدث هيثم فاروق عن الظروف الصعبة التي يمر بها الزمالك مثل وقف القيد، الإصابات، المشاكل المالية والمستحقات، مؤكدًا أن ما يفعله النادي أقرب للمعجزة، حيث يواصل المنافسة أمام أندية أغنى.

رسالة تفاؤل: الزمالك قادر على التتويج

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ثقته في قدرة الزمالك على القتال والمثابرة، معربًا عن أمله في رؤية الفريق على منصات التتويج قريبًا رغم كل التحديات.

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

رئيس الوزراء: الرئيس السيسي يوجه بزيادة غير اعتيادية للمرتبات والأجور قريبًا

تغييرات كبيرة| حركة المحافظين وأداء اليمين غدًا.. أسماء

رئيس الوزراء: حريصون على استفادة أصحاب المعاشات من أي زيادات جديدة

موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات بعد توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحزمة الاجتماعية

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة

رفع المرتبات والمعاشات

زيادة التموين ومفاجأة بشأن رفع المرتبات والمعاشات.. 8 هدايا من الحكومة بحزمة الحماية الجديدة

بطاقة التموين

400 جنيه على بطاقة التموين.. موعد صرف منحة رمضان ضمن حزمة الحماية الاجتماعية

مستشار الرئيس الفلسطيني : إسرائيل ماضية في تكريس سيطرتها على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية

مستشار الرئيس الفلسطيني: إسرائيل ماضية في تكريس سيطرتها على أراضي الضفة

قناة إسرائيلية: نتنياهو لم يطلب من ترامب التدخل لدى رئيس إسرائيل لمنحه عفوًا

قناة إسرائيلية: نتنياهو لم يطلب من ترامب التدخل لدى رئيس إسرائيل لمنحه عفوا

مسئول أفغاني يعلن دعم بلاده لإيران في حال تعرضها لهجوم أمريكي

وزير التعليم العالي يسلم جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية للفائزين في احتفالية كبرى

انضمام مروان المسلماني وسما إبراهيم وأحمد محارب دوجلاس وملك دهشان للمسلسل الإذاعي فات المعاش

نؤة بنت تحبها.. هدى الاتربي تكشف صور جديدة من مسلسل مناعة

مي سليم تروج لشخصيتها في روج أسود: ربنا حلل الطلاق ماحللش الظلم

عائشة الكيلاني

معقول دي هي.. أحدث ظهور لـ عائشة الكيلاني بعد 30 عملية تجميل يشعل الجدل

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

