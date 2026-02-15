«الأسيوطي» يثير الجدل: جينات وعبقرية حسن شحاتة تتجلي في شخصية معتمد جمال

مدح محمود الأسيوطي رئيس نادي لافيينا بمعتمد جمال المدير الفني للزمالك و شبهه بالأسطورة حسن شحاتة.



وكتب الأسيوطي عبر حسابه عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "جينات وعبقرية حسن شحاتة تتجلي في شخصية معتمد جمال

تظهر العديد من الصفات المشتركة بينهما، بدءًا من القيادة الرشيدة وصولاً إلى الإبداع الفني ودماثة الأخلاق. يمتلك معتمد جمال نفس الكاريزما التي تميز كابتن حسن شحاته، الزمالك غني بأبناءه".

قال الإعلامي خالد الغندور إن معتمد جمال المدير الفني للزمالك حرص عقب مباراة كايزر تشيفز على توجيه شكر خاص داخل غرفة الملابس لثنائي الفريق أحمد عبد الرحيم إيشو ومحمد إبراهيم، تقديراً لما قدماه من مجهود كبير وأداء مؤثر ساهم في تحقيق الفوز وحسم بطاقة التأهل.



وأكد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور أن المدرب قال للاعبين إن المرحلة المقبلة تتطلب تركيزاً أكبر، خاصة مع طموح الفريق في المنافسة بقوة على لقب البطولة، مشدداً على ثقته في قدرة جميع عناصر الفريق على الاستمرار بنفس الروح والانضباط.