مصادر مُقرّبة من الدكتور حسام موافي: بخير ويمارس عمله بصورة طبيعية
كشف لغز العثور على جوال به أجنة داخل برطمانات في المنيا .. التفاصيل الكاملة
الديهي: نحن أمام مأزق تاريخي ونحتاج إلى سردية مصرية جديدة
ترامب ونتنياهو يتوافقان على زيادة الضغط على إيران وسط معارضة أمريكية شعبية
حكم الدعاء بالعتق من النار للأحياء والأموات في شهر رمضان .. الإفتاء تجيب
هشام حنفي: كامويش ينقصه التأقلم .. وناشئو النادي يستحقون فرصة
جيش الاحتلال يشنّ غارات على جنوب لبنان
شائعات كاذبة وغير صحيحة .. حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي
«الغندور» يكشف موقف الأهلي من استعادة حمدي فتحي: ترشيحات دون تواصل
نجاحي هو اللى بيرد| مي عمر توجّه رسالة غامضة: «مش محتاجة لجان.. واللى اتعمل دا شغل رخيص»
حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي.. تفاصيل
تكافؤ الفرص أساس التوظيف في قانون العمل الجديد .. تفاصيل
رياضة

إسماعيل يوسف: جمهور الزمالك عظيم.. ومعتمد جمال بيعمل معجزة

رباب الهواري

أشاد إسماعيل يوسف بجماهير نادي الزمالك، مؤكدًا أنها تستحق كل التقدير على الدعم الكبير الذي قدمته للفريق، وذلك خلال ظهوره في برنامج “الكورة مع فايق” على قناة MBC مصر 2. 

وقال يوسف إن الجماهير كانت على قدر المسؤولية، وظهرت منها لقطة مميزة للغاية نالت إعجابه بشدة، بعدما رفعت صور أساطير نادي الزمالك في جميع أرجاء الاستاد، وهو ما اعتبره مشهدًا رائعًا يعكس حب الجمهور لتاريخ النادي ورموزه.

وأوضح إسماعيل يوسف أنه كان موجودًا في نفس المكان منذ أسبوع برفقة قائد الفريق شيكابالا، ووجه وقتها رسالة واضحة للجماهير طالبهم فيها بتكريم كل رموز النادي وحب الجميع دون استثناء. وأضاف أن جماهير الزمالك دائمًا ما تُظهر معدنها الحقيقي، حتى في الأوقات التي ينخفض فيها أداء الفريق، حيث تواصل التشجيع وتدعم اللاعبين، وهو ما اعتبره من العادات الأصيلة المعروفة عن جمهور الزمالك.

وتحدث يوسف أيضًا عن صعوبة مباراة الزمالك أمام كايزر تشيفز، مؤكدًا أن الفريق الجنوب أفريقي قدم أداءً قويًا للغاية ولعب كرة قدم على مستوى عالٍ. وأشار إلى أن الزمالك كان يمكنه حسم الأمور مبكرًا، بعدما أهدر في الشوط الأول ما يقرب من 3 أو 4 فرص محققة بسبب التسرع وعدم التركيز في اللمسة الأخيرة.

وفي ختام تصريحاته، وجه إسماعيل يوسف الشكر لمعتمد جمال والجهاز الفني واللاعبين، مؤكدًا أن الظروف لم تكن سهلة على الإطلاق، لكن الفريق نجح في تجاوزها، مشددًا على أن معتمد جمال يقدم عملًا استثنائيًا مع الزمالك، ووصف ما يفعله بأنه أشبه بـ”المعجزة” في ظل التحديات الحالية


 

