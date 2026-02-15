محافظ الوادي الجديد يُعلن جاهزية 534 مسجدًا لأداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، تواصل الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٧هـ، برفع درجة الجاهزية بـ ٥٣٤ مسجدًا على مستوى مراكز المحافظة؛ لتوفير الأجواء الإيمانية الملائمة لأداء الشعائر في سهولة ويسر، وذلك في إطار حرص المحافظة على تهيئة بيوت الله بما يعكس قدسية الشهر الفضيل ويلبي احتياجات جموع المصلين على مستوى المراكز.

وأوضح الشيخ رمضان يوسف مدير عام الأوقاف بالمحافظة ، أنه تم إعداد خطة متكاملة شملت أعمال النظافة والتطهير والصيانة الدورية للمساجد، إلى جانب الإعداد المبكر للبرنامج الدعوي والقرآني خلال الشهر الكريم، فضلًا عن تجهيز ٣٦ مسجدًا للاعتكاف وفق الضوابط المنظمة، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية لضمان خروج الموسم الرمضاني في أبهى صورة إيمانية كاملة.