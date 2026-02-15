ترامب ونتنياهو يتوافقان على زيادة الضغط على إيران وسط معارضة أمريكية شعبية

كشف موقع أكسيوس، أمس السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتفقا على تصعيد الضغط الاقتصادي على إيران، مع التركيز بشكل خاص على مبيعاتها النفطية إلى الصين.

وذكر التقرير، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين مطلعين على القضية، أن الاتفاق تم عندما التقى ترامب ونتنياهو يوم الأربعاء في البيت الأبيض.

ووفقًا لمسؤول أمريكي رفيع المستوى: «اتفقنا على أننا سنستخدم كل قوتنا ونمارس أقصى قدر من الضغط على إيران، على سبيل المثال، فيما يتعلق بمبيعات النفط الإيرانية إلى الصين».

لكن الطرفين اختلفا حول كيفية تحقيق هذا الهدف؛ إذ قال نتنياهو لترامب إن التوصل إلى اتفاق موثوق مع إيران أمر غير ممكن ومن المرجح أن يتم انتهاكه، بينما قال ترامب إنه يعتقد أن التوصل إلى اتفاق أمر ممكن.

وقالت صحف أمريكية إنه عندما غزت إدارة جورج دبليو بوش العراق في مارس 2003، حظيت تلك الحرب بتأييد 72% من الأمريكيين، وفقًا لاستطلاع جالوب.

أما إذا أراد دونالد ترامب الآن شن حرب أمريكية على إيران، فلن يحظى الرئيس بدعم يُذكر؛ إذ لا يملك حتى نصف هذا التأييد، بل إن ربع الأمريكيين لا يريدون منه قصف إيران في الوقت الحالي.

معارضة أمريكية شعبية واسعة

أجرى مركز أبحاث العلوم الاجتماعية بجامعة ميريلاند استطلاعًا للرأي سأل المشاركين في وقت سابق من هذا الشهر: «هل تؤيد أم تعارض قيام الولايات المتحدة بشن هجوم على إيران في ظل الظروف الحالية؟». وأيّد 21% فقط الهجوم، بينما عارضه 49%، وأجاب 30% بـ«لا أعرف».

وكان الجمهوريون الأكثر تأييدًا للحرب بنسبة 40%، لكن 25% من ناخبي الحزب الجمهوري أعربوا عن معارضتهم، فيما أجاب 35% بـ«لا أعرف»، وهو ما يشير إلى عدم وجود إجماع حتى داخل حزب ترامب نفسه. وفي المقابل، لم يؤيد شن الهجوم سوى 6% من الديمقراطيين، بينما أيد 21% من المستقلين التدخل.

وليس هذا الاستطلاع حالة منفردة؛ إذ كشف استطلاع رأي أجرته مجلة الإيكونوميست بالتعاون مع يوجوف أن نسبة الأمريكيين الذين يعارضون قيام الولايات المتحدة بعمل عسكري ضد إيران تراوحت بين 48% و28% خلال الفترة من 30 يناير إلى 2 فبراير.