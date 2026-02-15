قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بتقدير من منير فخري لرئيس الوفد .. انتهاء الخلاف بين «البدوى» و«عبدالنور»
مصادر مُقرّبة من الدكتور حسام موافي: بخير ويمارس عمله بصورة طبيعية
كشف لغز العثور على جوال به أجنة داخل برطمانات في المنيا .. التفاصيل الكاملة
الديهي: نحن أمام مأزق تاريخي ونحتاج إلى سردية مصرية جديدة
ترامب ونتنياهو يتوافقان على زيادة الضغط على إيران وسط معارضة أمريكية شعبية
حكم الدعاء بالعتق من النار للأحياء والأموات في شهر رمضان .. الإفتاء تجيب
هشام حنفي: كامويش ينقصه التأقلم .. وناشئو النادي يستحقون فرصة
جيش الاحتلال يشنّ غارات على جنوب لبنان
شائعات كاذبة وغير صحيحة .. حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي
«الغندور» يكشف موقف الأهلي من استعادة حمدي فتحي: ترشيحات دون تواصل
نجاحي هو اللى بيرد| مي عمر توجّه رسالة غامضة: «مش محتاجة لجان.. واللى اتعمل دا شغل رخيص»
حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب ونتنياهو يتوافقان على زيادة الضغط على إيران وسط معارضة أمريكية شعبية

ترامب ونتنياهو
ترامب ونتنياهو
محمد على

كشف موقع أكسيوس، أمس السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتفقا على تصعيد الضغط الاقتصادي على إيران، مع التركيز بشكل خاص على مبيعاتها النفطية إلى الصين.

وذكر التقرير، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين مطلعين على القضية، أن الاتفاق تم عندما التقى ترامب ونتنياهو يوم الأربعاء في البيت الأبيض.

ووفقًا لمسؤول أمريكي رفيع المستوى: «اتفقنا على أننا سنستخدم كل قوتنا ونمارس أقصى قدر من الضغط على إيران، على سبيل المثال، فيما يتعلق بمبيعات النفط الإيرانية إلى الصين».

لكن الطرفين اختلفا حول كيفية تحقيق هذا الهدف؛ إذ قال نتنياهو لترامب إن التوصل إلى اتفاق موثوق مع إيران أمر غير ممكن ومن المرجح أن يتم انتهاكه، بينما قال ترامب إنه يعتقد أن التوصل إلى اتفاق أمر ممكن.

وقالت صحف أمريكية إنه عندما غزت إدارة جورج دبليو بوش العراق في مارس 2003، حظيت تلك الحرب بتأييد 72% من الأمريكيين، وفقًا لاستطلاع جالوب.

أما إذا أراد دونالد ترامب الآن شن حرب أمريكية على إيران، فلن يحظى الرئيس بدعم يُذكر؛ إذ لا يملك حتى نصف هذا التأييد، بل إن ربع الأمريكيين لا يريدون منه قصف إيران في الوقت الحالي.

معارضة أمريكية شعبية واسعة

أجرى مركز أبحاث العلوم الاجتماعية بجامعة ميريلاند استطلاعًا للرأي سأل المشاركين في وقت سابق من هذا الشهر: «هل تؤيد أم تعارض قيام الولايات المتحدة بشن هجوم على إيران في ظل الظروف الحالية؟». وأيّد 21% فقط الهجوم، بينما عارضه 49%، وأجاب 30% بـ«لا أعرف».

وكان الجمهوريون الأكثر تأييدًا للحرب بنسبة 40%، لكن 25% من ناخبي الحزب الجمهوري أعربوا عن معارضتهم، فيما أجاب 35% بـ«لا أعرف»، وهو ما يشير إلى عدم وجود إجماع حتى داخل حزب ترامب نفسه. وفي المقابل، لم يؤيد شن الهجوم سوى 6% من الديمقراطيين، بينما أيد 21% من المستقلين التدخل.

وليس هذا الاستطلاع حالة منفردة؛ إذ كشف استطلاع رأي أجرته مجلة الإيكونوميست بالتعاون مع يوجوف أن نسبة الأمريكيين الذين يعارضون قيام الولايات المتحدة بعمل عسكري ضد إيران تراوحت بين 48% و28% خلال الفترة من 30 يناير إلى 2 فبراير.

ترامب ترامب ونتنياهو إيران معارضة أمريكية شعبية الصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس المحافظين

مصادر: حركة محافظين "موسعة" الاثنين وتشمل تغيير 17 محافظا وتعيين 19 نائبا.. تفاصيل

القبض على المتهمين

القبض على 3 متهمين في واقعة العثور على أجنة داخل جوال بالمنيا

العثور على اجنة

وسط ظروف غامضة.. العثور على جوال بداخله أجنة صغار في المنيا

حزمة الحماية الاجتماعية

دعم ومساندة وتمكين.. ننشر ملامح الحزمة الاجتماعية الجديدة في رمضان| تفاصيل

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

سعر الذهب الآن في مصر عيار 21 مفاجأة

مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

مدرب كايزر تشيفز: مشفتش نجم في الزمالك ومحبط للخسارة

انقلاب سيارة بالبحيرة

إنقاذ 13 مليون جنيه من الغرق في انقلاب سيارة نقل أموال بترعة في البحيرة

المسجد

إغلاق مسجد وتحويله لثلاجة بطاطس بالمنوفية.. والأوقاف: يحق لصاحبه أن يفعل ما يشاء

ترشيحاتنا

مشادة تحولت إلى مشاجرة.. إنهاء حياة شاب في كفر الشيخ

جرح نافذ ينهي الحكاية.. التفاصيل الكاملة لمقـ.ـتل شاب في مشاجرة بكفر الشيخ

المستشار محمد السعيد الشربيني

قرار عاجل في محاكمة 44 متهما بخلية اللجان المالية للإخوان الإرهابية

المستشار محمد السعيد الشربيني

تأجيل محاكمة 60 متهما بالهيكل الإداري للجماعة الإرهابية

بالصور

راندا البحيري عن فوازير شبيك لبيك: هنجسد أدوار شخصيات فنية مشهورة| خاص

راندا البحيري
راندا البحيري
راندا البحيري

إيناس عز الدين تتألق بالأحمر في عيد الحب وتخطف الأنظار بإطلالة مميزة

ايناس عز الدين
ايناس عز الدين
ايناس عز الدين

رمضان 2026 .. راندا البحيري عن مشاركتها فى مسلسل الضحايا: دور مختلف ويحمل طابع الأعمال الأجنبية |خاص

راندا البحيري
راندا البحيري
راندا البحيري

افتتاح 10 مساجد جديدة بتكلفة 59 مليون جنيه بالشرقية استعدادا لشهر رمضان

مسجد
مسجد
مسجد

فيديو

ياسر جلال

بأجواء مبهجة.. ياسر جلال يروج لمسلسله الجديد بـ مين اللي ميحبش مودي

مسلسل صحاب الأرض

اتغير 3 مرات.. صحاب الأرض يثير جدلا في إسرائيل قبل عرضه في رمضان

رامز جلال ليفل الوحش

من 50 إلى 100 ألف دولار في الحلقة الواحدة .. جدل حول أجور برنامج رامز جلال

برايان أرمسترونغ

بسبب انهيار العملات المشفرة .. ملياردير يخسر 10 مليارات دولار من ثروته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

المزيد