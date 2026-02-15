هشام حنفي: كامويش ينقصه التأقلم .. وناشئو النادي يستحقون فرصة

أكد هشام حنفي نجم الأهلي السابق، أن الظروف التي يمر بها نادي الزمالك خلال الفترة الحالية ساهمت بشكل واضح في ظهور عدد من شباب الفريق بصورة مميزة، مشيرًا إلى أن الاعتماد على العناصر الشابة أصبح ضرورة فرضتها الأوضاع داخل النادي.

وأوضح “حنفي” في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور أن الأهلي يمتلك هو الآخر قطاع ناشئين غني بالمواهب القادرة على تقديم الإضافة، مؤكدًا أن العديد من اللاعبين الشباب يستحقون الحصول على فرصة حقيقية للمشاركة مع الفريق الأول، خاصة في ظل ضغط المباريات وتعدد البطولات كما أن كامويش ينقصه التأقلم.

وتطرق نجم الأهلي السابق للحديث عن مواجهة الجيش الملكي، مؤكدًا أنها ستكون مباراة في غاية الصعوبة ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، في ظل قوة الفريق المغربي والدعم الجماهيري الكبير الذي يشكل ضغطًا واضحًا على أي منافس يلعب على ملعبه.

واختتم هشام حنفي تصريحاته بالتأكيد على أن التعادل أمام الجيش الملكي يُعد نتيجة مرضية للأهلي في هذه المرحلة، خاصة إذا جاء في ظل ظروف صعبة ومنافس عنيد، مشددًا على أن حسم التأهل يتطلب تركيزًا كبيرًا في مباريات الإياب.