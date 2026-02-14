أرباح و تمويلات.. ننشر تفاصيل تحركات وإجراءات البنوك خلال أسبوع

شهد الجهاز المصرفي خلال الأسبوع الماضي عددًا من التحركات والإجراءات على مستوى 7 بنوك حكومية وخاصة تراوحت مابين إعلان نتائج الأعمال المصرفية عن نهاية العام المصرفي الماضي 2025 و المشاركة في عدد من الفعاليات والأحداث ..

وينشر موقع صدي البلد أبرز تحركات وقرارات البنوك في مصر على مدار الأسبوع الماضي والتي من المتوقع أن تظهر تأثيرتها خلال الفترة القليلة المقبلة .

قرارات البنك المركزي المصري

شهدها الجهاز المصرفي هو حسم قرار سعر الفائدة في البنوك خلال الاجتماع الأول للجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي المصري حيث تم تخفيض الفائدة 100 نقطة أساس بواقع 1% ليصل متوسط عائد الإيداع 19% و الإقتراض لليلة واحدة عند 20% و كلا من العملية الرئيسية للبنك المركزي و سعر الإئتمان و سعر الخصم نحو 19.5% لكل منهم.

وقرر البنك المركزي المصري تقليص نسبته من الحد الإلزامي المجنب من البنوك للإحتياطي النقدي ليصل إلي 16%.

بنوك الحكومة

بنك القاهرة يعلن نتائج أعماله

أعلن قروض بنك القاهرة الحكومي برئاسة حسين أباظة، عن ارتفاع محفظة بمعدل 13% على أساس سنوي مسجلًا 258 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، ومدفوعًا بنمو قروض الشركات و البنوك بمعدل 17.1 مليار جنيه و الأفراد بقيمة 13.5 مليار جنيه، بينما سجلت ودائع العملاء زيادة اقتربت من 50 مليار جنيه لتصل إلي 401 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، متضمنة 60% ودائع للأفراد و 40% للأشخاص الإعتبارية والمؤسسات.

وصعد صافي أرباح البنك بنسبة 30% مسجلة 16.1 مليار جنيه بالإضافة إلي 41.5 مليار جنيه إيرادات التشغيل بنمو 20% بنهاية 2025،بالإضافة نمو صافي الأتعاب والعمولات بنسبة 10% مسجلة 6.3 مليار جنيه و 21.1% معدل نمو صافي الدخل من العائد مسجلًا 34.1 مليار جنيه.

بنك مصر يدعم التجارة الإلكترونية

وأعلن بنك مصر الحكومي برئاسة هشام عكاشة عن اطلاق منصة متكاملة لدعم التجارة الإلكترونية بالتعاون مع أحد شركات الاتصالات و الطاقة المتكاملة؛ بهدف تقديم حلولُأ تكنولوجية لدعم التحول الرقمي، بحيث يتضمن الاتفاق اتاحة منتجات الكهرباء والطاقة الأساسية من أسلاك منخفضة الجهد وكابلات الاتصالات وشواحن السيارات الكهربائية لخدمة شرائح متنوعة من العملاء الأفراد والشركات داخل السوق المصرية.

ويساعد الاتفاق الشركاء على تسريع وتيرة خدمات الدفع والتحصيل الرقمي في قطاع التجارة الإلكترونية وهو ما يدعم توجهات الدولة لتفعيل الشمول المالي.

المصرف المتحد يدعم التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي

وشارك المصرف المتحد برئاسة طارق فايد؛ بفعاليات مؤتمر مؤسسة الأهرام في نسخته الثانية حول التكنولوجيا المالية والتمويل بعنوان "حلول مالية ومصرفية مبتكرة لتعزيز الرقمنة والنمو والاستدامة "؛ إذ ركزت مشاركته على سياسات التحول لاقتصاد رقمي أخضر ومستدام وفقًا لرؤية 2030.

وأكد " فايد" أن هناك إجراءات لدي المصرف تتضمن العمل على دعم منصات الحوار الاستراتيجي وتقوم بترجمة الرؤى إلى سياسات وحلول عملية قابلة للتنفيذ، وتواكب توجه الدولة؛ مشددًا على ضرورة تعزيز التكامل الاستراتيجي بين البنوك بقيادة البنك المركزي المصري وشركات التكنولوجيا المالية، إلى جانب توظيف التقنيات الرقمية الحديثة والذكاء الاصطناعي، كأساس لتعظيم القيمة المضافة .

البنوك العربية في السوق المصري

نتائج أعمال بنك البركة

أعلن بنك البركة برئاسة حازم حجازي عن ارتفاع محفظة القروض للعملاء بقيمة 75.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025 بزيادة 15.3 مليار جنيه بمعدل نمو 25.2% على أساس سنوي؛ توزعت بين 57.8 مليار جنيه قروضٌا مشتركة للشركات والمؤسسات و 18.1 مليار جنيه قروضًا للأفراد.

وانقسمت التمويلات المقدمة للشركات الكبري نحو 52.9 مليار جنيه بنمو 33% على أساس سنوي و 4.9 مليار جنيه محفظة القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ و18.1 مليار جنيه محفظة قروض الأفراد منها 17.6 مليار جنيه قروضٌا شخصية و 469 مليون جنيه محفظة بطاقات الإئتمان المقدمة للأفراد بنمو 92.8%.

وسجلت ودائع العملاء نموًا بنسبة 32.2% بزيادة 20,2 مليار جنيه مقارنة بنهاية عام 2024، لتسجل 82,9 مليار جنيه بنهاية عام 2025 وتمثل نحو 67.5% من إجمالي ودائع العملاء، بينما بلغت ودائع الشركات 39,8 مليار جنيه بنهاية عام 2025؛ لتصعد بذلك أرباح البنك إلي 4.02 مليار جنيه بنمو 33.5% علي أساس سنوي؛ نظرًا لارتفاع صافي الدخل على العائد مسجلًا 7.46 مليار جنيه و صافي الدخل من الأتعاب والعمولات والإيرادات الأخري ليصل إلي 1.4 مليار جنيه بنسبة 15.7% من الإيرادات التشغيلية والتي بلغت 8.85 مليار جنيه.

البنك العقاري العربي..حزمة أوعية جديدة

وأعلن البنك العقاري المصري العربي عن اطلاق حزمة منتجات إدخارية جديدة بعائد تنافسي منها :

أبرز المنتجات الادخارية

حساب " عقاري يوم بيوم " : وهو حساب ادخاري بعائد يتم حسابه يوميًا ويساعد في توفير سيولة مرتفعة للعملاء.

: وهو حساب ادخاري بعائد يتم حسابه يوميًا ويساعد في توفير سيولة مرتفعة للعملاء. وديعة عقاري بلاتينية السنوية: وهي وديعة لأجل عام بعائد شهري ثابت من أعلى العوائد المطروحة و يوفر دخلًا دوريًا منتظمًا مع الحفاظ على أصل الوديعة.

وهي وديعة لأجل عام بعائد شهري ثابت من أعلى العوائد المطروحة و يوفر دخلًا دوريًا منتظمًا مع الحفاظ على أصل الوديعة. الهبة المشروطة: وهي منتج مصرفي مبتكر يجمع بين التخطيط المالي والبعد الإنساني، حيث يتيح للعميل تخصيص هبة مشروطة وفق ضوابط واضحة، بما يحقق أهدافه الاجتماعية أو العائلية في إطار قانوني ومصرفي منظم.

وأكد البنك أن هذه الحزمة من الخدمات المصرفية تأتي ضمن خطة البنك لإعادة صياغة وتطوير خريطة منتجاته الادخارية، وتقديم حلول أكثر جاذبية للعملاء في ظل المنافسة المتصاعدة بين البنوك على جذب السيولة، مع تقديم حلول ادخارية متطورة تراعي متغيرات السوق، وتواكب تطلعات العملاء، مع الالتزام الكامل بأعلى معايير الحوكمة والشفافية.

بنك الإمارات دبي الوطني يعلن نتائج أعماله

كشف بنك الإمارات دبي الوطني برئاسة عمرو الشافعي؛ عن ارتفاع محفظة القروض إلى 96 مليار جنيه بزيادة تبلغ 14% علي أساس سنوي بنهاية 2025 تضمنت 74 مليار جنيه قروضٌا مشتركة للشركات والمؤسسات و 22 مليار جنيه للأفراد، بينما ارتفعت ودائع العملاء إلي 170 مليار جنيه بزيادة 33% عن العام 2024.

وصعدت أرباح البنك إلي 6.1 مليار جنيه بنهاية 2025 بنمو 15% علي أساس سنوي، والإيرادات التشغيلية إلي 15.3 مليار جنيه ، بخلاف نمو حقوق الملكية لدي البنك بنمو 32% مسجلة 23 مليار جنيه في العام الماضي.

أبوظبي الأول واتفاقية لدعم القطاع العقاري

أعلن بنك أبوظبي الأول مصر، عن توقيع اتفاق تعاون مع أحد منصات التسويق والاستثمار العقاري تتضمن تيسير خدمات التمويل العقاري للعملاء الأفراد

وقالت مريم السمني، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك، إن الاتفاق تضمن حلولًا تمويل مرنة للعملاء وتدعم توفير وحدات سكنية بغرض السكن أو الاستثمار بما يدعم توجهات الدولة لدعم التنمية الاقتصادية وخصوصا في القطاع العقاري لما لها من آثار كبرى في تحرك الاقتصاد القومي..