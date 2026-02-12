البنك المركزي يتوقع ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.1% في 2026

أكد البنك المركزي المصري، أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل حوالي %4.9 في الربع الأخير من العام الميلادي الماضي مقابل %5.3 في الربع السابق.

أضاف تقرير صادر عن البنك المركزي بشأن السياسات النقدية ، انه جاء النمو في الربع الرابع من عام 2025 مدفوعا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والاتصالات.



ويتوقع البنك المركزي المصري أن يسجل معدل النمو الاقتصادي %5.1 في المتوسط خلال العام المالي 2026/2025 مرتفعا من %4.4 في العام المالي السابق.



أضاف التقرير يظل الناتج دون طاقته القصوى رغم اقترابه منها تدريجيا، موضحا أن المسار الحالي للناتج سوف يستمر في دعم الانخفاض المتوقع في التضخم على المدى القصير.



ويعكس ذلك الوضع استمرار محدودية الضغوط التضخمية من جانب الطلب في إطار الأوضاع النقدية الحالية.