هجوم نحل وإجبار على اللعب.. كيف ودّع منتخب مصر للسيدات تصفيات كأس العالم؟ | تفاصيل

كشف الإعلامي خالد الغندور، نقلًا عن مصدر، تفاصيل حادثة «النحل» التي أطاحت بالمنتخب المصري للسيدات تحت 20 عامًا من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم للناشئات لكرة القدم.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«ستاد المحور»، إن الأزمة بدأت منذ مباراة مصر وبنين في لقاء الذهاب، التي أُقيمت في مصر وخسر فيها المنتخب الوطني بهدفٍ نظيف، حيث عانى المنتخب من غيابات عديدة في تلك المواجهة. كما ظهر المنتخب البنيني بمشاركة أكثر من لاعبة «مشكوك» في عمرها، إذ قال المصدر نصًا: «مستحيل البنات دول يكونوا ناشئات».

وأضاف أن المنتخب سافر إلى توجو لمواجهة بنين في مباراة الإياب، لكنه فوجئ بعدم سفر أي مسؤول من اتحاد الكرة مع البعثة، وبدون رئيس للبعثة، مؤكدًا أن البعثة «لم تكن محمية» بالشكل الكافي.

وأكد المصدر: «مع نزولنا لإجراء عمليات الإحماء قبل المواجهة، تفاجأنا بوجود جماهير مرعبة تمارس أعمالًا تشبه السحر في المدرجات، ثم تعرضنا لهجوم مخيف من النحل، ما أسفر عن إصابة لاعبتين من المنتخب بإصابات بالغة بعد هجوم غير طبيعي».

وتابع أن المعد البدني تعرّض لهجوم من النحل تسبب في إصابات خطيرة، وتم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة، قبل أن تتعرض طبيبة المنتخب لهجوم مماثل، ما أدى إلى فرار جميع اللاعبات إلى غرف خلع الملابس.

وواصل: «تم إجبارنا من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على دخول الملعب بعد ساعة ونصف وخوض المباراة رغم الإصابات العديدة، مع التهديد باعتبارنا منسحبين حال عدم الدخول. وبالفعل خضنا المباراة رغم الإصابات البالغة، رغم رفض طبيبة المنتخب مشاركة اللاعبات خوفًا من تفاقم الإصابات».

وشدّد المصدر على أننا «تعرضنا لظلم تحكيمي غير مسبوق، إذ لم تُحتسب لنا ركلتا جزاء، وسجلنا هدفين تم إلغاؤهما، وتعرضنا للهزيمة برباعية نظيفة، وهو أمر منطقي تمامًا بعد كل تلك الإصابات والظلم التحكيمي الواضح».

وأوضح أن لاعبات المنتخب أقسمن بين شوطي المباراة أن لاعبات بنين «لسن نساء» من حيث القوة والبنية الجسدية، وأنه من المستحيل أن يكنّ ناشئات، واصفًا الأمر بغير المنطقي بالمرة. وأضاف: «طلبنا من اتحاد الكرة التدخل وإجراء كشوفات على هؤلاء اللاعبات، لكنه رفض التدخل».

واختتم المصدر حديثه قائلًا: «للأسف الشديد، لم يتواصل معنا الاتحاد ولم يتدخل للحفاظ على أبسط حقوق المنتخب. نعود إلى القاهرة اليوم ولدينا إصابات خطيرة بين اللاعبات، إضافة إلى إصابات للمعد البدني، والمدرب العام، والطبيب، فضلًا عن إصابات عضلية نتيجة تدخلات عنيفة للغاية من لاعبات المنتخب البنيني».