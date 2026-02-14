قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باحث: قرارات الكابينت الإسرائيلي تنهي عمليًا مسار حل الدولتين
هل توجد إجازات في رمضان؟.. قائمة العطلات الرسمية 2026 كاملة
ديمقراطي أمريكي: ترامب يتجاهل القانون الدولي ويوفر مظلة سياسية لنتنياهو
إنقاذ 13 مليون جنيه من الغرق في انقلاب سيارة نقل أموال بترعة في البحيرة
30 دقيقة.. تعادل سلبي بين الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية| صور
القانون حسم الأمر.. هل يجوز إخلاء شقق الإيجار القديم قبل 7 سنوات؟
رئيس وزراء المجر يرد على زيلينسكي: أوكرانيا لن تنضم للاتحاد الأوروبي
وزير الخارجية: التعاون والتكامل بشأن نهر النيل يحقق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة
تأهل الهلال السوداني وصن دوانز الجنوب إفريقي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
الإسكان الاجتماعي يضع قواعد حاسمة لحماية حقوق مستحقي الدعم بالقانون
خبير: تدخل سموتريتش وكاتس يعكس توجه إسرائيلي لإخضاع الضفة للسيطرة اليهودية
طقس الأسبوع.. رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض 6 درجات حرارة
مدرب منتخب مصر للقوة البدنية: سيطرنا على كأس العالم بالهرم والتنظيم المصري أصبح علامة عالمية

محمد سمير

أكد محمد سعيد مدرب منتخب مصر للقوة البدنية، أن تتويج الفراعنة بلقب بطولة كأس العالم للقوة البدنية 2026 جاء نتيجة عمل فني طويل وتخطيط دقيق مشددا على أن السيطرة المصرية على البطولة لم تكن مفاجأة بل ثمرة إعداد قوي وتركيز مستمر من اللاعبين والجهاز الفني.

وقال محمد سعيد إن إقامة البطولة للعام الرابع على التوالي في مصر يعكس مكانة اللعبة محليا ودوليا مؤكدا أن تركيز الجهاز الفني كان منصبا بالأساس على تجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا لتحقيق أقصى استفادة من عامل الأرض والجمهور.

وأشار مدرب المنتخب إلى أن حصيلة الميداليات تؤكد الفارق الفني الكبير بعدما حصدت مصر 270 ميدالية متنوعة بواقع 207 ذهبيات و49 فضية و14 برونزية في إنجاز غير مسبوق يعكس تطور المستوى العام للاعبين في مختلف الفئات.

وأوضح أن اليوم الرابع والأخير شهد إضافة 114 ميدالية دفعة واحدة من بينها 80 ذهبية وهو ما يعكس “استمرار التركيز حتى اللحظة الأخيرة” مضيفا أن اللاعب المصري أصبح يدخل أي بطولة بعقلية البطل ولا يكتفي بالمشاركة بل يسعى للصدارة.

كما أشاد بتتويج عدد من أبطال المنتخب بلقب أفضل لاعب في فئاتهم المختلفة مؤكدا أن هذه الجوائز الفردية لم تأتي من فراغ بل نتيجة قاعدة عريضة من المواهب والعمل المتواصل داخل المعسكرات التدريبية.

وحول مستوى المنافسة أوضح محمد سعيد أن البطولة شهدت مشاركة 21 دولة من بينها بولندا وروسيا والهند والعراق والجزائر وليبيا مؤكدا أن الاحتكاك بمدارس متنوعة يمنح لاعبي المنتخب خبرات مهمة قبل الاستحقاقات الدولية المقبلة.

وأشاد ببعض الأبطال الذين قدموا مستويات قوية مثل كابتن محمد أبو عافية من الجزائر وعبد الله هاجر من ليبيا مشيرا إلى أن وجود أسماء بارزة على منصة المنافسة يزيد من قوة البطولة ويرفع سقف التحدي.

وأضاف أن الجهاز الفني يعمل باستمرار على تطوير عناصره مع التركيز على الاستثمار في الكوادر الوطنية من مدربين وحكام باعتبارهم ركيزة أساسية لاستمرار التفوق في السنوات المقبلة.

واختتم مدرب منتخب مصر تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف في المرحلة المقبلة هو الحفاظ على الصدارة العالمية وتوسيع قاعدة الممارسين في مختلف المحافظات خاصة مع الانتشار المتزايد لصالات التدريب وهو ما يمنح اللعبة دفعة قوية نحو المزيد من الإنجازات.

واختتمت منافسات النسخة الرابعة من بطولة كأس العالم للقوة البدنية، التي أقيمت بمنطقة أهرامات الجيزة في مواجهة المتحف المصري الكبير، خلال الفترة من 8 إلى 12 فبراير، بتصدر مصر الترتيب العام للدول، متفوقة على العراق صاحبة المركز الثاني ونيجيريا في المركز الثالث، بمشاركة نحو 360 لاعبًا ولاعبة من 21 دولة.

مدرب منتخب مصر للقوة البدنية منتخب مصر للقوة البدنية كأس العالم بالهرم محمد سعيد كأس العالم للقوة البدنية 2026 كأس العالم للقوة البدنية

أعراض سرطان القولون والمستقيم

أعراض نقص فيتامين د في الجسم

فوائد الزبادي للأطفال

لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟

