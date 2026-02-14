مش هينفع نخرج.. عمرو الدردير يوجه رسالة قوية للاعبي الزمالك

انطلقت منذ قليل مباراة نادي الزمالك أمام نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في اللقاء الذي يجمع بنيهما، ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025-2026.

الزمالك

وكتب الناقد الرياضي عمرو الدردير عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "طب وبعدين هنجيب جول إمتا يا زمالك مش هينفع نخرج والله"

ويدخل نادي الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد عبد الرحيم "إيشو"، محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد ومحمد إبراهيم

خط الوسط: محمد إسماعيل، محمد شحاتة وأحمد شريف

خط الهجوم: عدي الدباغ، ناصر منسي وخوان بيزيرا

وتعرض الزمالك لخسارة 0-1 أمام زيسكو يونايتد الزامبي ما تسبب فى تأجيل تأهل الفريق للدور الثاني بالكونفدرالية الافريقية.

ويتصدر كايزر تشيفز برصيد 10 نقاط المجموعة الرابعة بفارق نقطتين عن الزمالك الثاني و3 عن المصري الثالث بينما يوجد زيسكو يونايتد رابعاً بـ3 نقاط.