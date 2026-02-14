قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: الرئيس السيسي كلف الحكومة بزيادة المرتبات بداية من يوليو
المصري يتأهل لربع نهائي الكونفدرالية بعد الفوز على زيسكو الزامبي 2-0
متى أول يوم رمضان ؟
شهر رمضان فلكيا.. الهلال يولد مساء الأربعاء والمسلمون يؤدون التراويح
سعر ومواصفات سوإيست S08 في الإمارات.. صور
الأمم المتحدة: الفاشر وكردفان تشهدان انتهاكات مروعة وجرائم حرب
الخارجية: مصر تدعم تطبيق اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية لتعزيز التكامل والتبادل التجاري
تصدر المجموعة.. الزمالك يتأهل لربع نهائي الكونفدرالية بالفوز على كايزر تشيفز
وزير الخارجية: مصر تعمل مع الشركاء لدفع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع هبوب رياح مثيرة للرمال في هذه المناطق
وزير الخارجية المجري: لن نسمح بسحبنا إلى حرب أوكرانيا ولن نرسل أموال شعبنا
تسليم طفل لأسرته لمحاولته بيع إكسسوارات للسائحين بالغردقة بشكل إلحاحي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

الغندور يثير الجدل بشأن هداف دوري أبطال أوروبا التاريخي.. تفاصيل

باسنتي ناجي

طرح الإعلامي خالد الغندور سؤالاً مثيرا بشأن هداف دوري أبطال أوروبا في التاريخ.

خالد الغندور 

وكتب خالد الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"من هو هداف دوري أبطال أوروبا في التاريخ؟".

ولا تختصر كرة القدم في لحظة تسجيل الهدف فقط فقبل أن تهتز الشباك تكون هناك لمسة عبقرية وتمريرة ساحرة فتحت الطريق نحو المجد. 

وفي بطولة بحجم دوري أبطال أوروبا حيث تصنع الأساطير وتُحسم المواجهات في أدق التفاصيل، تكتسب التمريرات الحاسمة قيمة استثنائية لتصبح لغة النخبة وعنوان الإبداع الحقيقي في ليالي الأبطال.

صناع المجد في ليالي الأبطال

على مدار تاريخ البطولة، برز عدد من صانعي الألعاب الذين تركوا بصمة خالدة بتمريراتهم الحاسمة، سواء عبر الكرات البينية المتقنة أو العرضيات الدقيقة أو اللمسات الذكية داخل منطقة الجزاء، ليسهموا في صناعة لحظات لا تُنسى وحسم مواجهات كبرى.

كريستيانو رونالدو.. أسطورة التهديف وصناعة الأهداف

يتربع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الأسبق على صدارة قائمة أكثر اللاعبين صناعةً للأهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا، بعدما قدم 42 تمريرة حاسمة خلال 183 مباراة، ليجمع بين لقبي الهداف التاريخي وصانع الأهداف الأول في البطولة.

وسجل رونالدو 140 هدفًا في دوري الأبطال ليؤكد حضوره الطاغي وتأثيره الكبير في البطولة القارية ويستحق عن جدارة لقب سيد دوري الأبطال بفضل أرقامه الاستثنائية وإرثه التاريخي.

دي ماريا وميسي في مطاردة الصدارة

ويأتي خلف رونالدو مباشرة الأرجنتيني أنخيل دي ماريا الذي صنع 41 هدفًا في 117 مباراة، ليؤكد استمراريته وتأثيره في البطولات الأوروبية، متقدما بفارق تمريرة واحدة على مواطنه الأسطورة ليونيل ميسي، الذي قدم 40 تمريرة حاسمة خلال 163 مباراة.

كوكبة من أساطير صناعة اللعب

وتضم قائمة صناع الأهداف التاريخيين في دوري أبطال أوروبا أسماء لامعة من مدارس كروية مختلفة أبرزهم نيمار جونيور وكيفن دي بروين وريان جيجز وتشافي هيرنانديز وتوماس مولر وأندريس إنييستا وكريم بنزيما.

أفضل صناع الأهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا

ووفقًا لتقرير صادر عن شبكة Sportsdunia العالمية، تضم قائمة أفضل عشرة لاعبين من حيث عدد التمريرات الحاسمة في تاريخ دوري أبطال أوروبا الأسماء التالية:

كريستيانو رونالدو: 42 تمريرة حاسمة

أنخيل دي ماريا: 41 تمريرة حاسمة

ليونيل ميسي: 40 تمريرة حاسمة

نيمار جونيور: 33 تمريرة حاسمة

كيفن دي بروين: 31 تمريرة حاسمة

ريان جيجز: 31 تمريرة حاسمة

تشافي هيرنانديز: 30 تمريرة حاسمة

توماس مولر: 30 تمريرة حاسمة

أندريس إنييستا: 29 تمريرة حاسمة

كريم بنزيما: 29 تمريرة حاسمة.

