ربيعة أساسيا.. تشكيل العين أمام النصر بالدوري الإماراتي

أعلن فلاديمير إيفيتش، المدير الفني لفريق العين، تشكيل فريقه أمام النصر، في المباراة التي ستجمع بينهما، في إطار الجولة 16 ببطولة الدوري الإماراتي.

وشهد التشكيل الأساسي تواجد الدولي المصري رامي ربيعة، في قيادة خط دفاع فريق العين الإماراتي.

وجاء تشكيل العين كالتالي:

خالد عيسى - يحيى بن خالق - كودجو لابا - كاكو - مارسيل راتينك - إيريك - بلاسيوس - عبد الكريم تراوري - أمادو نيانج - رامي ربيعة - سفيان رحيمي.

ويحتل فريق العين وصافة جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 38 نقطة، فيما يأتي فريق النصر في المركز السادس برصيد 21 نقطة.