ربيعة يقوم أحلام العين لصدارة الدوري الإماراتي

يسعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي بقيادة نجم الاهلي السابق رامي ربيعة الي الإنفراد بصدارة الدوري الإماراتي حين يواجه نظيره النصر بعد غد السبت.



وسيكون العين في مهمة خطف الصدارة في ظل إنشغال شباب أهلي دبي المتصدر بمواجهته أمام الزوراء العراقي بدوري أبطال أسيا .

وتعد مواجهات العين والنصر في كرة القدم الإماراتية من أبرز الكلاسيكيات التي تجمع بين الزعيم والعميد، وتكشف لغة الأرقام منذ انطلاق عهد الاحتراف في موسم 2008 / 2009 عن تفوق واضح لنادي العين على مختلف الأصعدة.

والتقى الفريقان في 57 مواجهة رسمية شملت جميع البطولات المحلية والقارية، ونجح العين في تحقيق الفوز في 31 مباراة، بينما كان النصر حاضرا بانتصاراته في 18 مناسبة، وانتهت ثمان مواجهات بينهما بنتيجة التعادل، وسجل لاعبو العين 96 هدفا في شباك النصر، في حين سجل لاعبو العميد 60 هدفا في مرمى العين.

وتنطلق الجولة السادسة عشرة من الدوري الإماراتي غدا الجمعة، حيث يصطدم طموح الظفرة في استعادة نغمة الفوز بواقع البطائح المرير الذي يصارع للهروب من شبح القاع.

وفي مواجهة أخرى بنفس اليوم، يستقبل الجزيرة ضيفه كلباء في لقاء عنوانه البحث عن الذات وتصحيح المسار، إذ لم يتذوق الجزيرة صاحب المركز الخامس طعم الانتصار في آخر ثلاث جولات، وهو حال كلباء الذي يعاني من دوامة الهزائم بعد سقوطه في ثلاث مباريات متتالية.

وتختتم منافسات هذه الجولة يوم السبت بلقاء متكافئ يجمع خورفكان وعجمان، حيث يتطلع أصحاب الأرض لتوسيع الفارق مع ملاحقهم المباشر الذي لا يفصله عنهم سوى نقطة واحدة ومركز واحد في جدول الترتيب.



وتأجلت ثلاث مباريات كانت ستجمع بين بني ياس والوصل وشباب الأهلي والوحدة والشارقة مع دبا الفجيرة وذلك نظرا لارتباط الوصل وشباب الأهلي والشارقة بتمثيل الكرة الإماراتية في البطولات الآسيوية.