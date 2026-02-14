قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل توجد إجازات في رمضان؟.. قائمة العطلات الرسمية 2026 كاملة
ديمقراطي أمريكي: ترامب يتجاهل القانون الدولي ويوفر مظلة سياسية لنتنياهو
إنقاذ 13 مليون جنيه من الغرق في انقلاب سيارة نقل أموال بترعة في البحيرة
30 دقيقة.. تعادل سلبي بين الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية| صور
القانون حسم الأمر.. هل يجوز إخلاء شقق الإيجار القديم قبل 7 سنوات؟
رئيس وزراء المجر يرد على زيلينسكي: أوكرانيا لن تنضم للاتحاد الأوروبي
وزير الخارجية: التعاون والتكامل بشأن نهر النيل يحقق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة
تأهل الهلال السوداني وصن دوانز الجنوب إفريقي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
الإسكان الاجتماعي يضع قواعد حاسمة لحماية حقوق مستحقي الدعم بالقانون
خبير: تدخل سموتريتش وكاتس يعكس توجه إسرائيلي لإخضاع الضفة للسيطرة اليهودية
طقس الأسبوع.. رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض 6 درجات حرارة
سرطان القولون والمستقيم.. أعراض يجب الانتباه إليها وطرق الوقاية

آية التيجي

يُعد سرطان القولون والمستقيم من أكثر أنواع السرطان شيوعًا حول العالم، لكنه في الوقت نفسه من أكثرها قابلية للوقاية والكشف المبكر.

 ويقلل التعرف المبكر على الأعراض والالتزام بالفحوصات الدورية بشكل كبير من خطر المضاعفات، بحسب موقع Mayo Clinic.

قد لا تظهر أعراض واضحة لسرطان القولون والمستقيم في المراحل المبكرة، لكن مع تطور المرض قد يلاحظ المريض:

ـ تغيّر مستمر في عادات الإخراج (إسهال أو إمساك لفترة طويلة).

ـ وجود دم في البراز أو نزيف من المستقيم.

ـ آلام أو تقلصات مستمرة في البطن.

ـ شعور بعدم إفراغ الأمعاء بالكامل.

ـ ضعف عام أو إرهاق غير مبرر.

ـ فقدان وزن غير مقصود.

وقد ترتبط بعض هذه الأعراض بأمراض أخرى أقل خطورة، لكن استمرارها يستدعي استشارة الطبيب فورًا.

من هم الأكثر عرضة للإصابة؟

وفقًا لمراكز CDC، هناك عوامل تزيد من خطر الإصابة، أبرزها:

ـ التقدم في العمر (خاصة بعد سن 45 عامًا).

ـ وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون.

ـ الإصابة السابقة بالزوائد اللحمية في القولون.

ـ نمط حياة غير صحي يشمل قلة النشاط البدني.

ـ السمنة والتدخين والإفراط في تناول اللحوم المصنعة.

كما تشير التقارير إلى تزايد ملحوظ في الحالات بين فئة الشباب خلال السنوات الأخيرة، ما يعزز أهمية الوعي والفحص المبكر.

طرق الوقاية من سرطان القولون والمستقيم

ويمكن لاتباع نمط حياة صحي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة، ومن أهم الإجراءات الوقائية:

- الفحص الدوري:
تنصح الإرشادات الأمريكية ببدء الفحص المنتظم من عمر 45 عامًا، أو مبكرًا في حال وجود تاريخ عائلي. وتشمل الفحوصات:
اختبار الدم الخفي في البراز.
تنظير القولون.

- اتباع نظام غذائي صحي:
الإكثار من الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة.
تقليل اللحوم الحمراء والمصنعة.

- ممارسة النشاط البدني:
ممارسة الرياضة بانتظام تساعد في الحفاظ على وزن صحي وتقليل خطر الإصابة.

- الإقلاع عن التدخين: وتقليل الكحول
التدخين مرتبط بزيادة خطر عدة أنواع من السرطان، من بينها سرطان القولون.

أهمية الكشف المبكر

تشدد American Cancer Society على أن الكشف المبكر يمكن أن يمنع الإصابة من الأساس، إذ يتم أحيانًا اكتشاف الزوائد اللحمية وإزالتها قبل أن تتحول إلى سرطان. كما ترتفع معدلات الشفاء بشكل كبير عند التشخيص في المراحل الأولى.

