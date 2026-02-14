على هامش مؤتمر ميونخ.. مجموعة السبع تؤكد الدعم الثابت لأوكرانيا

أكد وزراء خارجية دول مجموعة السبع (كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة)، إلى جانب كبيرة دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي كايا كالاس- خلال اجتماعهم اليوم السبت، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن- دعمهم الثابت لأوكرانيا مع اقتراب الحرب من دخول العام الخامس.

وأعرب الوزراء، في بيان مشترك، عن “دعمهم الدائم” لأوكرانيا في مواجهة الهجمات الروسية، مع التركيز بشكل خاص على استمرار دعم قطاع الطاقة الأوكراني الذي يتعرض لهجمات مباشرة من القوات الروسية، مؤكدين التزامهم بمساعدة أوكرانيا في حماية بنيتها التحتية الحيوية.

كما ناقش الاجتماع قضايا أخرى كبرى، تشمل الأوضاع في “غزة، إيران، فنزويلا، منطقة المحيطين الهندي والهادئ، السودان، هايتي”، في إطار الجهود الدولية لمعالجة التحديات الأمنية المتعددة والمستعصية.