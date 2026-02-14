المصري يتأهل لربع نهائي الكونفدرالية بعد الفوز على زيسكو الزامبي 2-0

فاز المصري البورسعيدي على نظيره زيسكو الزامبي، بهدفين نظيفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما، منذ قليل ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من عمر منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

أحرز كريم بامبو هدف المصري البورسعيدي الأول قي الدقيقة الـ 63 قبل أن يضيف صلاح محسن الهدف الثاني في الدقيقة الـ 81.

بهذا الفوز قفز المصري البورسعيدي إلي وصافة جدول تريتب مجموعة الزمالك المصري برصيد ١٠ نقاط ببطولة الكونفدرالية الإفريقية .

كانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين في الجولة الثانية، قد انتهت بفوز المصري على زيسكو يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعتهما بزامبيا.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:-

حراسة المرمى: عصام ثروت.

الدفاع: كريم العراقي، محمد هاشم، أحمد منصور، خالد صبحي.

الوسط: محمود حمادة، بونور موجيشا، أحمد القرموطي، منذر طمين، أسامة زمراوي.

الهجوم: صلاح محسن.