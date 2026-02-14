دياب ومصطفى غريب يطرحان أغنية حبيب أخوك لمسلسل هى كيميا في رمضان

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل «هى كيميا» أغنية جديدة بعنوان «حبيب أخوك»، بصوت الفنان دياب وبمشاركة الفنان مصطفى غريب، وذلك ضمن الحملة الدعائية للعمل قبل انطلاق عرضه.

وجاءت الأغنية بطابع اجتماعي خفيف يتماشى مع أجواء المسلسل، حيث تعكس روح الصداقة والعلاقات الإنسانية التي تدور في إطار درامي مشوّق، في خطوة تهدف إلى تعزيز تفاعل الجمهور مع أبطال العمل.



يشارك في بطولة «هى كيميا» إلى جانب دياب ومصطفى غريب كل من الفنانة مريم الجندي، والفنانة فرح يوسف، والفنان ميشيل ميلاد، وآخرين.



المسلسل من تأليف مهاب طارق، وإخراج إسلام خيري، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح، ومن المنتظر الإعلان قريبًا عن موعد عرضه عبر إحدى المنصات.



