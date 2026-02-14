صن داونز مرشح لمواجهة بيراميدز في ربع نهائي دوري الأبطال

تتزايد التقارير حول احتمالية مواجهة قوية بين صن داونز وبيراميدز في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا؛ وذلك بعد تأهل الفريق الجنوب أفريقي وصيفًا لمجموعته في ختام مرحلة المجموعات.

وكان بيراميدز قد حسم صدارة المجموعة الأولى عن جدارة؛ ليضمن خوض مباراة الإياب على ملعبه في الدور المقبل، انتظارًا لما ستسفر عنه قرعة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.



موعد محتمل وتحدي خاص في رمضان

ووفقًا للتوقعات المتداولة، من المنتظر أن تقام مباراة الذهاب في جنوب أفريقيا، على أن تلعب خلال شهر رمضان المبارك في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت جنوب أفريقيا، وهو توقيت قد يمثل تحديا بدنيا للاعبي الفريق المصري؛ في حال ثبوت المواجهة رسميًا.

مواجهة مرتقبة بطابع ثأري

وفي حال أسفرت القرعة عن هذا الصدام؛ ستكون المواجهة واحدة من أقوى لقاءات الدور ربع النهائي، في ظل خبرات صن داونز القارية الكبيرة، مقابل الطموح المتصاعد لبيراميدز الذي يسعى لكتابة تاريخ جديد في البطولة ومواصلة مشواره نحو اللقب.