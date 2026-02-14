الليلة.. موعد مباراة بيراميدز وباور ديناموز في دوري أبطال إفريقيا

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نظيره باور ديناموز، في اطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز وباور ديناموز في دوري أبطال أفريقيا

يواجه فريق بيراميدز نظيره باور ديناموز اليوم السبت في تمام الساعه التاسعة مساء يتوقيت القاهرة باستاد الدفاع الجوي في الجوله الاخيره من دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وباور ديناموز

تذاع مباراة بيراميدز وباور ديناموز عبر قناة بي ان سبورتس .

وضمن بيراميدز التاهل لربع نهائي دوري ابطال افريقيا في صدارة المجموعة برصيد ١٣ نقطة.