تصعيد استيطاني غير مسبوق.. 770 ألف مستوطن و4723 اعتداء في الضفة خلال عام

قالت الإعلامية أمل الحناوي إن التقديرات الفلسطينية تشير إلى أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية بلغ بحلول نهاية عام 2024 نحو 770 ألف مستوطن، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، من بينها 138 بؤرة ذات طابع رعوي أو زراعي.

اتساع وتيرة الاعتداءات

وأضافت أمل الحناوي، خلال تقديم برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المستوطنين نفذوا نحو 4723 اعتداء خلال عام 2025، ما أسفر عن تهجير 13 تجمعًا بدويًا يضم نحو 1090 أشخاص، في تصعيد يعكس اتساع وتيرة الاعتداءات على الفلسطينيين.

وأشارت إلى أنه رغم إعلان الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية يخالف القانون الدولي ويقلل فرص تنفيذ حل الدولتين، فإن إسرائيل مستمرة في انتهاك القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وسط تحذيرات من تداعيات هذه السياسات على مستقبل القضية الفلسطينية.