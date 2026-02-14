قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توقعات هوجربيتس في محلها!.. زلــ.زال قوي يضرب هذه الدولة
صنداونز يحسم بطاقة العبور ويسقط مولودية الجزائر بثنائية في ختام مجموعات أبطال أفريقيا
سعر الدولار مساء اليوم 14-2-2026.. استقرار مستمر
بالقوة الضاربة.. تشكيل الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
الهلال يحسم التأهل والصدارة بالفوز على سانت إيلوا لوبوبو في دوري أبطال أفريقيا
مصادر: حركة محافظين "موسعة" الاثنين وتشمل تغيير 17 محافظا وتعيين 19 نائبا.. تفاصيل
مواعيد الصلاة في رمضان 2026 وإمساكية الإفطار والسحور
انقسامات حادة .. المفوضية الأوروبية: إنفاق أوروبا الدفاعي ارتفع 80% خلال 2025
بعد العاصفة الترابية والأجواء الحارة.. اعرف درجة الحرارة أول يوم رمضان
لجنة التجمع في الشرقية تتحدي رئيس الحزب : قراراتك والعدم سواء.. مستند
17 فبراير قرعة ربع نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية الأفريقية
مدرب باريس سان جيرمان: ثلاثية رين هزت ثقتنا
توك شو

الاحتلال يفتح النيران على خيام نازحين.. رئيس الوزراء الفلسطيني: عدد الضحايا تجاوز 70 ألف شهيد

غزة
غزة
محمود محسن

نفذ الجيش الإسرائيلي عملية نسف في المنطقة الشرقية لمحافظة خان يونس، فيما تواصل الرافعات العسكرية التي أقامها داخل مواقعه المستحدثة شرق خان يونس إطلاق النار بين الحين والآخر باتجاه شارع صلاح الدين ووسط المدينة، ما أدى إلى إصابة مواطنين جرى نقلهما إلى مشفى ناصر في خان يونس، كما أن الزوارق الحربية الإسرائيلية واصلت إطلاق النار صوب مراكب الصيادين، ومنعتهم من ممارسة مهنتهم في ظل الفقر الذي يعانيه معظمهم، مع حظر دخول البحر لمسافات محدودة.

 

رئيس الوزراء الفلسطيني: شعبنا يعاني ويلات الاحتلال منذ سنوات
 

أشاد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، بالتضامن الأفريقي مع القضية الفلسطينية، وذلك بحسب ما نشرته قناة «القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.


رئيس الوزراء الفلسطيني: عدد ضحايا غزة تجاوز 70 ألف شهيد وإسرائيل تقف ضد السلام

 

أكد محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني، أن الانتهاكات والجرائم الاسرائيلية تزداد يوما بعد يوم في الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني مازال يعاني من ظلم تاريخي.

وقال محمد مصطفى، خلال كلمته التي ألقاها خلال القمة الـ 39 للإتحاد الأفريقي، أن الحرب الإسرائيلية على قطاع عزة تجاوز عدد ضحاياها 70 ألف فلسطيني، إضافة إلى تدمير النية التحتية في القطاع في مخالفة للقوانين الدولية.

وتابع  الأمين العام للامم المتحدة، أنه لا بد من تنفيذ الخطة الأمريكية في حق تقرير مصير الشعب الفلسطيني ووقف إطلاق النار، مؤكدا أن الحرب لا بد أن تتوقف ومعاناة الشعب الفلسطيني لا بد أن تنتهي.

وأشار محمد مصطفى إلى أن مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا لعبوا دور هام في الوساطة لوقف إطلاق النار، ولكن إسرائيل مازالت تتعنت وتقوض عملية السلام في المنطقة.


 

الاحتلال يفتح النيران على خيام نازحين بمخيم النصيرات في غزة
قال مراسل “القاهرة الإخبارية” يوسف أبو كويك، إن الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة متواصلة، مع استمرار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع.

وأوضح أن منطقة جنوب شرق حي الزيتون، وتحديداً مفترق الكويت، تشهد منذ 48 ساعة تقدماً لآليات الجيش الإسرائيلي مع إطلاق نار متقطع، ما حال دون عبور السيارات والمواطنين على طول شارع صلاح الدين، خشية إصابتهم المباشرة.

وأضاف أبو كويك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رعد عبد المجيد، على شاشة "القاهرة الإخبارية"،  أن رجلاً مسناً وفتاة أُصيبا صباح اليوم جراء إطلاق قوات الاحتلال النار باتجاه خيام النازحين في المنطقة الواقعة غرب شارع صلاح الدين، في المنطقة الشمالية الشرقية لمخيم السيارات، والقريبة من منطقة المغراقة، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي بات يطلق نيرانه الرشاشة نحو المناطق الغربية، ولم يعد الأمر مقتصراً على استهداف من يزعم أنهم يقتربون مما يُعرف بالخط الأصفر شرق القطاع.

ولفت مراسل “القاهرة الإخبارية” إلى أن استمرار إطلاق النار في المنطقة الشمالية الغربية من مدينة غزة، المعروفة بمنطقة السودانية، دون تسجيل إصابات أو اعتقالات، رغم تعرض الصيادين للملاحقة بين الحين والآخر، كما ذكر أن الواقع الإنساني يزداد تعقيداً، إذ حذرت وزارة الصحة في غزة من خطر توقف بعض المرافق الصحية عن العمل بسبب نفاد قطع الغيار الخاصة بالمولدات الكهربائية، لا سيما في مستشفى الأقصى وسط القطاع.

الجيش الإسرائيلي عملية نسف خان يونس إطلاق النار رئيس الوزراء الفلسطيني

