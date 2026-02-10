مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة لـ جوتيريش: نطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قال إن إسرائيل ترسخ واقعا جديدا بالضفة بالاستيلاء على الأراضي وتوسيع المستوطنات.



وأضاف مندوب فلسطين أن “الاحتلال يتخذ سلسلة من الإجراءات التشريعية والأوامر العسكرية لترسيخ سيطرته على الأرض الفلسطينية، ونطالب مجلس الأمن بمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها لميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي”.

وتابع: “نطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل وإجبارها على وقف انتهاكاتها وإلغاء جميع سياساتها غير القانونية”.



