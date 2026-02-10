المنتخب في ورطة.. حقيقة إلغاء الدورى وتأكيد الهبوط

كشف عامر العماير خبير اللوائح حقيقة إلغاء الدوري في المرحلة النهائية من المنافسة .

وكتب العمايرة من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" لا يجرؤ أحد على إلغاء الدورى المرحلة النهائية (للفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للمشاركة الأفريقية) ولكن من الوارد إلغاء الهبوط كما حدث الموسم الماضي وبالنسبة لمعسكر المنتخب إذا صعد أحد الفرق للمباراة النهائية للكونفدرالية أو دورى أبطال مفيش معسكر إلا بعد 25 مايو ".

ترتيب الدوري المصري الممتاز

1. سيراميكا كليوباترا: 32 نقطة (من 15 مباراة).

2. الزمالك: 28 نقطة (من 14 مباراة).

3. بيراميدز: 28 نقطة (من 14 مباراة).

4. الأهلي: 27 نقطة (من 14 مباراة).

5. سموحة: 25 نقطة (من 14 مباراة.).

6. المصري البورسعيدي: 23 نقطة (من 13 مباراة).

7. زد إف سي: 23 نقطة (من 15 مباراة).

8. وادي دجلة: 23 نقطة (من 15 مباراة).

9. البنك الأهلي: 21 نقطة (من 15 مباراة).

10. مودرن فيوتشر: 20 نقطة (من 14 مباراة).

11. إنبي: 19 نقطة (من 13 مباراة).

12. الجونة: 19 نقطة (من 14 مباراة).

13. بتروجيت: 19 نقطة (من 15 مباراة).

14. غزل المحلة: 17 نقطة (من 15 مباراة).

15. المقاولون العرب: 13 نقطة (من 16 مباراة).

16. حرس الحدود: 13 نقطة (من 15 مباراة).

17. فاركو: 12 نقطة (من 15 مباراة).

18. طلائع الجيش: 12 نقطة (من 15 مباراة).

19. الاتحاد السكندري: 11 نقطة (من 15 مباراة).

20. كهرباء الإسماعيلية: 11 نقطة (من 15 مباراة).

21. الإسماعيلي: 10 نقاط (من 15 مباراة).