غياب أبطال إفريقيا.. ترتيب الدوري المصري بعد خماسية الزمالك

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا كبيرًا على نظيره كهرباء الإسماعيلية، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء ترتيب الدوري المصري عقب إنتهاء لقاء الزمالك كالتالي :-

سيراميكا كليوباترا 32 نقطة من 15 مباراة.

الزمالك 28 نقطة من 14 مباراة.

بيراميدز 28 نقطة من 14 مباراة.

الأهلي 27 نقطة من 14 مباراة.

سموحة 25 نقطة من 15 مباراة.

المصري البورسعيدي 24 نقطة من 14 مباراة.

زد 24 نقطة من 16 مباراة.

وادي دجلة 23 نقطة من 15 مباراة.

البنك الاهلي 21 نقطة من 15 مباراة.

مودرن سبورت 20 نقطة من 14 مباراة.

إنبي 19 نقطة من 13 مباراة.

الجونة 19 نقطة من 14 مباراة.

بتروجيت 19 نقطة من 15 مباراة.

14- غزل المحلة 17 نقطة من 15 مباراة.

المقاولون العرب 13 نقطة من 16 مباراة.

حرس الحدود 13 نقطة من 15 مباراة.

فاركو 12 نقطة من 15 مباراة.

18- طلائع الجيش 12 نقطة من 15 مباراة.

الاتحاد السكندري 11 نقطة من 15 مباراة.

كهرباء الإسماعيلية 11 نقطة من 16 مباراة.

الإسماعيلي 10 نقاط من 15 مباراة.