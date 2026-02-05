قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

الفرخة بـ 55 والأرز بـ 20.. محافظ بورسعيد يفتتح معرض رمضان الخير

محمد الغزاوى

افتتح اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد معرض رمضان الخير المقام ضمن مبادرة مع الناس التي ينظمها حزب الشعب الجمهوري بمحافظة بورسعيد، ورافقه الأستاذ عمرو الشافعي أمين الحزب بالمحافظة، وذلك بحضور النائبة أمل عصفور عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية والحزبية.

يأتي المعرض في إطار دعم المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.


أقيم المعرض على مساحة 1000 متر بالشارع الثلاثيني أمام سينما مصر، وضم مجموعة كبيرة من السلع الغذائية والرمضانية الأساسية.

وقدم المعرض أسعارًا مخفضة شملت بيع الدواجن بسعر 55 جنيهًا للفرخة، والأرز بسعر 20 جنيهًا للكيلو، وطبق البيض بسعر 105 جنيهات، إلى جانب تخفيضات تراوحت بين 30% و40% على باقي السلع، في خطوة تهدف إلى مواجهة ارتفاع الأسعار وتخفيف الضغط عن كاهل الأسر البورسعيدية.
 

الفرخة بـ 55 والأرز بـ 20 والبيض بـ 105

وتفقد محافظ بورسعيد أجنحة المعرض واستمع لآراء المواطنين حول مستوى الأسعار وجودة المعروض، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم مثل هذه المبادرات التي تساهم في ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة، مشددًا على استمرار المتابعة اليومية للأسعار والتوسع في إقامة المعارض التي تخدم المواطنين بشكل مباشر.


وقال اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد إن المعرض يعكس تعاونًا إيجابيًا بين الأجهزة التنفيذية والأحزاب السياسية لخدمة المواطن، موضحًا أن المحافظة ترحب بكل المبادرات الجادة التي تستهدف تخفيف الأعباء عن الأسر، خاصة في المواسم التي تشهد زيادة في الطلب على السلع الغذائية.

من جانبه، أكد الأستاذ عمرو الشافعي أمين حزب الشعب الجمهوري ببورسعيد أن مبادرة مع الناس تأتي ترجمة فعلية لتوجه الحزب نحو التواجد الدائم بين المواطنين، مشيرًا إلى أن معرض رمضان الخير يهدف إلى توفير احتياجات الأسرة البورسعيدية بأسعار عادلة وجودة مضمونة، مع الالتزام الكامل بالتخفيضات المعلنة، من خلال متابعة مستمرة داخل المعرض.

وأضاف الشافعي أن الحزب أنشأ غرفة عمليات لمتابعة سير العمل داخل المعرض وضمان التزام جميع العارضين بالأسعار المتفق عليها، مؤكدًا أن الحزب سيواصل تنظيم معارض ومبادرات مماثلة خلال الفترة المقبلة دعمًا للمواطنين.

بدورها، أعربت النائبة أمل عصفور عضو مجلس النواب عن تقديرها لتنظيم المعرض، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس وعيًا حقيقيًا باحتياجات الشارع البورسعيدي، مشيرة إلى أن توفير السلع بأسعار مخفضة يسهم في تحقيق قدر من الاستقرار المعيشي للأسر، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكدة دعمها الكامل لمثل هذه المبادرات المجتمعية.


وشهد المعرض إقبالًا كثيفًا من المواطنين منذ الساعات الأولى للافتتاح، وسط إشادة واسعة بمستوى الأسعار وتنوع السلع المعروضة، في ظل متابعة مستمرة من الجهات المعنية لضمان حسن التنظيم وتحقيق الهدف الأساسي من المعرض.

