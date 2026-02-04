نائب محافظ بورسعيد يستقبل وفد من دولة كندا لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد بالإنابة عن اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، وفدًا من دولة كندا، لبحث سبل التعاون المشترك في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور مستشار كولن ليك رئيس القسم السياسي والاقتصادي، والسيدة هاجر منصف المسئول السياسي الأول

نائب محافظ بورسعيد يستقبل وفد من دولة كندا لبحث سبل التعاون المشتركة

وخلال اللقاء، جرى استعراض الفرص المتاحة لتعزيز أوجه التعاون بين محافظة بورسعيد والجانب الكندي، خاصة في مجالات التنمية المستدامة، والاستثمار، ودعم المشروعات الخدمية، بما يسهم في تعزيز التنمية الشاملة بالمحافظة

وأكد نائب المحافظ ترحيب محافظة بورسعيد بكافة أوجه التعاون المثمر مع الدول الصديقة، مشيرًا إلى ما تشهده المحافظة من نهضة تنموية غير مسبوقة في مختلف القطاعات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

ومن جانبهم، أعرب أعضاء الوفد الكندي عن سعادتهم بزيارة بورسعيد، مشيدين بحجم التطور الذي تشهده المحافظة، ومؤكدين حرصهم على تعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة