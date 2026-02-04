حبشي: مسابقة «بورسعيد أرض المواهب» تسهم في اكتشاف الطاقات الإبداعية

شهد اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، الاحتفالية الموسعة التي أقيمت بديوان عام المحافظة وذلك لتكريم العناصر المتميزة بمسابقة بورسعيد أرض المواهب، بحضور اللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة، والفنان الكبير عبد الرحيم حسن رئيس المسابقة ورؤساء الأحياء و عدد من القيادات التنفيذية

بدأت فعاليات الحفل بعزف السلام الوطني، أعقبه عرض برومو «حصاد الضوء» الذي استعرض أبرز محطات المسابقة ومشاركات المواهب المختلفة، تلتها فقرة فنية قدمها عدد من مواهب المسابقة نالت إعجاب الحضور.

وفي كلمته، أكد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد أن مسابقة «أرض المواهب» تُعد واحدة من المبادرات الرائدة التي تسهم في اكتشاف الطاقات الإبداعية الكامنة لدى أبناء المحافظة في مختلف المجالات الفنية والثقافية، مشيرًا إلى أن بورسعيد لطالما كانت منبعًا للمواهب والمبدعين الذين أثروا الحياة الفنية والثقافية في مصر.

وأوضح المحافظ أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء الإنسان المصري باعتباره أساس التنمية الحقيقية، وأن دعم المواهب الشابة ورعايتها يأتي في مقدمة أولويات القيادة السياسية، لما يمثله الإبداع من قوة ناعمة قادرة على نشر الوعي وتعزيز قيم الانتماء والهوية الوطنية

وأضاف اللواء محب حبشي أن محافظة بورسعيد تحرص على توفير البيئة الداعمة للمبدعين، من خلال تنظيم الفعاليات والمسابقات الفنية والثقافية، والتعاون مع مختلف الجهات المعنية لاكتشاف المواهب وصقلها وفتح آفاق جديدة أمامها للمشاركة في المحافل المحلية والدولية

ووجه المحافظ الشكر للقائمين على تنظيم المسابقة، برئاسة الفنان عبد الرحيم حسن، وايضٱ تقدم بالشكر لجميع لجان التحكيم، ولكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث، مثمنًا الجهد المبذول في تقديم نموذج مشرف يليق باسم بورسعيد.

وهنأ محافظ بورسعيد الفائزين والمتميزين، مؤكدًا أن هذا التكريم هو بداية مشوار النجاح، وليس نهايته، داعيًا إياهم إلى مواصلة العمل والاجتهاد لتحقيق مزيد من الإنجازات ورفع اسم محافظتهم عاليًا

من جانبه، ألقى الفنان الكبير عبد الرحيم حسن كلمة أعرب خلالها عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية، مشيدًا بمستوى المواهب الشابة.

وأكد أهمية دعم المبدعين وصقل قدراتهم ليكونوا إضافة حقيقية للحركة الفنية والثقافية، معربا عن فخره بالنماذج المشرفة التي احتضنتها المسابقة، كما تقدم بالشكر لمحافظ بورسعيد على الدعم المتواصل لتنفيذ المسابقة في أفضل صورة

وشهدت الاحتفالية فقرة التكريمات، حيث تم تكريم الفائزين والمتميزين في العديد من المجالات، شملت: التمثيل وجائزة التفوق في التمثيل، الغناء، العزف الموسيقي، فن الإلقاء والمتميزون في التمثيل، الشعر والقصة، و الفن التشكيلي والمتميزون في الفنون الشعبية، و التصوير الفوتوغرافي والخط العربي، تأليف النص المسرحي والرواية، و المذيعات، و المتميزون في العزف الموسيقي و الغناء.

وفي ختام فقرة التكريم، تم تكريم بطل وبطلة من ذوي الهمم الذين شرفوا بورسعيد ومصر دوليًا، وهما: رحمة هشام – الحاصلة على المركز الأول على مستوى أفريقيا في رياضة البوتشيا، وممثلة مصر في عدد من البلدان ، والبطل محمد حمدي الدياسطي – بطل الجمهورية في ألعاب القوى (سباقي 100 و200 و400 متر)، والحاصل على المركز الأول في المنتخب في الجمباز الفني، والمتأهل لبطولة برلين، والحاصل على المركز الثاني عالميًا، إضافة إلى ميداليات فضية وبرونزية، إلى جانب تميزه في التمثيل والرسم.

واختتم الحفل وسط أجواء من الفخر والاعتزاز بالمواهب الشابة، وتأكيد على استمرار محافظة بورسعيد في دعم ورعاية المبدعين، وفتح آفاق جديدة أمامهم لتحقيق المزيد من النجاحات.