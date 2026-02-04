تغريم أسرته 3 ملايين ومنعه من دخول القرية.. جلسة عرفية تعاقب شابا خاض في عائلات القرية عبر الفيس بوك| التفاصيل الكاملة

عقد أهالي قرية زاوية بمم بمركز تلا في محافظة المنوفية جلسة عرفية وذلك بعد قيام شاب بعمل صفحة وهمية علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك والخوض في عائلات كثيرة بالقرية.

وجاء حكم اللجنة العرفية بعد التشاور غرامة 6 ملايين تم تخفيفها لـ 3 ملايين علي أسرة صاحب الصفحة والاعتذار الكامل لكل أهالي القرية في كل مساجدها من أسرة صاحب الصفحة .

كما قررت اللجنة العرفية، حرمان صاحب الصفحة من دخول القرية لمدة عشرة أعوام.

شارك في الجلسة العرفية، رجال من مشايخ المجالس العرفية قضاة المجالس العرفية الذين أكدوا خلال الجلسة أن “ شاب قصاد قرية”.

كما حضر عدد كبير من أهالي القرية في أطول جلسة عرفية شهدها الأهالي خلال الفترة الماضية.

وأكد الأهالي، أن الشاب خاض في عرض الكثير من عائلات القرية دون احترام لأحد.