في أولي جلسات المحاكمة.. إحالة أوراق المتهم بإنهاء حياة صغار المنوفية إلي المفتي

قررت محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية إحالة المتهم بقتل صغار المنوفية إلي فضيلة المفتي لابداء الرأي الشرعي في إعدامه.

جاء ذلك في أولي جلسات محاكمة المتهم بقتل صغار الراهب بمحكمة شبين الكوم.

وأدلي المتهم باعترافات تفصيلية واستدراج الأطفال واصطحابهم إلي المنزل المهجور وتخلص منهم بالخنق بقطعة قماش.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أنه قام باستدراج الاطفال الثلاثه واصطحبهم الى منزل مهجور وحمل معه شنطة بلاستيكية وبها قطعة قماش وأدوات قتل الأطفال.

وأكد المتهم أنه أراد الانتقام من والد الطفلين بينهم، قائلاً: “قررت أحرق قلبه علي أولاده وانتقم منه”.

وقررت نيابة شبين الكوم إحالة القاتل إلي محكمة الجنايات.