المحكمة تنتدب محاميا للدفاع عن متهم بقتل 3 صغار في المنوفية

قررت محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية انتدبب محامي للدفاع عن محمود جابر المتهم بقتل صغار المنوفية الثلاثة للانتقام من والدهم.

جاء ذلك بعد معرفة المحكمة عدم وجود محامي للدفاع عن المتهم وحسب القانون تم انتداب محامي للدفاع عن المتهم ومتابعة القضية.

بدأت محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية اليوم أولي جلسات محاكمة المتهم بقتل صغار المنوفية الاشقاء ونجلة عمهم للانتقام من والدهم.

وتم إحالة المتهم إلي محكمة الجنايات لنظر القضية.

وحضرت أسرة الأطفال الصغار إلي المحكمة وسط حالة من الحذر الشديد والاحتياطات الأمنية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم صديق سعيد والد الطفلين جنة وعبد الله وقرر الانتقام منه بسبب خلافات مالية مع والد الطفلة مكة عم الطفلين بسبب موتوسيكل “ريس” وقام والد الطفلين وعمهم والد الطفلة مكة بشرائه للمتهم بقيمه 300 ألف جنيه على أن يسدد المتهم ثمنه بنظام الأقساط الشهرية إلا أنه توقف عن السداد ما أدى إلى وجود خلافات بينهم وأيضا بسبب شراء هاتف محمول.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أنه قام باستدراج الاطفال الثلاثة واصطحبهم الى منزل مهجور وحمل معه شنطة بلاستيكية وبها قطعة قماش وأدوات القتل .

وأكد المتهم أنه أراد الانتقام من والد الطفلين بسبب تعاملات مادية بينهم، قائلاً: “قررت أحرق قلبه علي أولاده وانتقم منه”.

وأكد المتهم أنه انتهى من جريمته وخنق الأطفال وتركهم وخرج ليبحث عن الاطفال مع أسرهم أثناء البحث عنهم بعد اختفاءهم وحاول إبعاد التهمة عنه.

وفي حراسة أمنية مشددة، قام المتهم بقتل الثلاثة أطفال صغار المنوفية بتمثيل جريمته في حراسة أمنية مشددة.

وفرضت قوات الأمن كردون أمني حول موقع الحادث المنزل المهجور واصطحبت المتهم لتمثيل الجريمة في حضور قوات التحقيق وفريق النيابة العامة.

وأدلي المتهم باعترافات تفصيلية واستدراج الأطفال واصطحابهم إلي المنزل المهجور وتخلص منهم بالخنق بقطعة قماش.