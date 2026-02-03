قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

رسميا الآن .. تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه

الدولار
الدولار
آية الجارحي

تراجع سعر الدولار اليوم الثلاثاء 3-2-2026، مقابل الجنيه في البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026.

سعر الدولار في بنك القاهرة 47.10 جنيه للشراء و 47.20 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات 47.06 جنيه للشراء و 47.16 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان 

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 46.98 جنيه للشراء و 47.08 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قناة السويس 46.98 جنيه للشراء و47.08 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك نكست 46.96 جنيه للشراء و47.06 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 46.96 جنيه للشراء و 47.06 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 46.96 جنيه للشراء و 46.99 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 46.96 جنيه للشراء و 47.06 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 46.96 جنيه للشراء و 47.06 جنيه للبيع

سعر الدولار في ميد بنك 46.96 جنيه للشراء و 47.06 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنوك

 

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 46.96 جنيه للشراء و 47.06 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 46.96 جنيه للشراء و 47.06 جنيه للبيع.

