جوتيريش : يجب تسهيل المرور السريع وغير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى غزة

قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إنه يجب تسهيل المرور السريع وغير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.



وقال جوتيريش، إن أي حل مستدام بغزة يجب أن يتسق مع القانون الدولي وأن يؤدي إلى حكم فلسطيني معترف به دوليا.

وأضاف جوتيريش:" يجب أن ينتهي الاحتلال وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف".

وتابع جوتيريش:" يجب على إسرائيل احترام امتيازات وحصانات الأمم المتحدة ووكالاتها".

وأكمل جوتيريش:" أكثر من 37 ألف فلسطيني نزحوا في الضفة الغربية خلال عام 2025".