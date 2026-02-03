طرح فيلم كان ياما كان في غزة في السينمات المصرية

بعد فوزه بثلاث جوائز في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، جاءت الفرصة لجمهور أوسع في القاهرة لمشاهدة الفيلم الكوميدي الدرامي المتميز كان ياما كان في غزة للمخرجين طرزان وعرب ناصر، حيث يُعرض ابتداءً من 4 فبراير في نايل سينما وسينما أركان وسينما بلازا.

يُعرض الفيلم ضمن مبادرة سينماد لعرض الأفلام العربية المتميزة التي حازت على جوائز في المهرجانات السينمائية في دور العرض في جميع العالم العربي، التي أطلقتها MAD Solutions بدءً من ديسمبر ولمدة ثلاثة أشهر.

كان ياما كان في غزة إنتاج دولي مشترك بين فرنسا وألمانيا والبرتغال وفلسطين، مع قطر والمملكة الأردنية الهاشمية. تجري أحداثه في غزة عام 2007 حول طالب شاب اسمه يحيى، يُكوّن صداقة مع أسامة، صاحب مطعم ذو كاريزما وقلب كبير. يبدآن معًا في بيع المخدرات أثناء توصيل ساندويتشات الفلافل، لكن سرعان ما يُجبران على مواجهة شرطي فاسد وغروره المُتضخم.

فاز الفيلم مؤخرًا بثلاث جوائز بمهرجان القاهرة هم أفضل فيلم عربي طويل وتُقدر قيمتها بـ10,000 دولار مقدمة من Watch It، وجائزة أفضل ممثل لبطل الفيلم مجد عيد، وجائزة الهرم الفضي لأفضل مخرج لعرب وطرزان ناصر، وذلك بعد مسيرة سينمائية مبهرة بدأت بعرضه العالمي الأول بمهرجان كان السينمائي الدولي حيث فاز بجائزة أفضل مخرج في مسابقة نظرة ما.

بعدها عُرض الفيلم في أكثر من عشرين مهرجان من بينها مهرجان يريفان السينمائي الدولي جولدن أبريكوت، مهرجان وارسو السينمائي الدولي، مهرجان بروكسيل الدولي للأفلام، ومهرجان ساو باولو السينمائي الدولي، كما يشارك في مهرجان الدوحة السينمائي، والمهرجان الدولي للفيلم بمراكش.

يضم الفيلم طاقمًا مميزًا من الممثلين، منهم نادر عبد الحي، ورمزي مقدسي ومجد عيد، ومدير التصوير كريستوف جرايلوت، والمونتيرة صوفي راين، وموسيقى أمين بوحافة. الفيلم من إخراج الإخوان ناصر وتأليفهما بالتعاون مع عامر ناصر وماري ليجراند، وإنتاج راني مصالحة وماري ليجراند لشركة أفلام تامبور ومورييل ميرلين لشركة LYLY للإنتاج.